  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Рома - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Милан: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рома - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno

Новина українською

Матч "Милан" - "Рома" неделю тому несколько разочаровал в плане и игры, и драматизма, нерва. Ответный должен стать более острым. Гости с севера Италии очень злы, жаждут реванша и не желают заканчивать сезон. Также борются за своего тренера. А хозяева опираются на бешеную энергию родных трибун и Даниэле Де Росси. Ждем битву.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч
18 апреля. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
Результат первого матча - 1:0

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Рома - Мілан
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Марсель - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Аталанта - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Даниэле Де Росси об игре с Миланом: Мы будем стараться выиграть с самого начала
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости