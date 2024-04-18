Рома - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Матч "Милан" - "Рома" неделю тому несколько разочаровал в плане и игры, и драматизма, нерва. Ответный должен стать более острым. Гости с севера Италии очень злы, жаждут реванша и не желают заканчивать сезон. Также борются за своего тренера. А хозяева опираются на бешеную энергию родных трибун и Даниэле Де Росси. Ждем битву.

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Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч

18 апреля. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Результат первого матча - 1:0