ЛЕ. Вест Хэм – Байер 1:1. Немцы выходят в полуфинал

В первом матче немецкий коллектив обеспечил себе серьезное преимущество – 2:0. "Байер" в нынешнем сезоне еще не проигрывал, поэтому казалось, что шансов у лондонцев нет. Однако перед собственными болельщиками они должны были проявить характер и подарить конкурентную борьбу. Отметим, что хозяевам не могли помочь Эмерсон и Пакета, а это очень существенные потери.

Поклонникам "Вест Хэма" хотелось, чтобы Хаби Алонсо после исторического чемпионства оставил лидеров в запасе, но этого не произошло. Выход сильнейших показал серьезность в отношении гостей к этому матчу.

Лондонцы активно начали игру и на 13-й минуте смогли открыть счет и вернули интригу в противостояние. На замечательную подачу Джерода Боуэна отозвался Мичейл Антонио, который головой пробил мимо Коваржа - 1:0. Защитники "Байера" в этом эпизоде не уследили за мощным нападающим. Подопечные Алонсо в первой половине тайма были не похожи на себя, а в этом также заслуга игравших агрессивно хозяев, которые пытались сразу доставлять мяч в заключительную треть поля. На 25-й минуте спас свою команду Коварж, парировавший удар Боуэна. Джеррода в первом матче очень не хватало английской команде.

Больше в первой половине встречи голов не забивали. Наверное, мало кто ожидал столь качественной игры от футболистов "Вест Хэма", заставивших "фармацевтов" спуститься с небес на землю. У гостей был всего один удар по воротам, а у хозяев – девять. Интрига вернулась в двухматчевое противостояние и это главный итог тайма.

Сразу после перерыва подопечные Моеса продолжали активно играть, пытались быстро переходить с защиты в атаку. Гости не хотели рисковать, понимая, что пропускать больше им уже нельзя. Подопечные Хаби Алонсо ждали своего шанса, чтобы решить судьбу двухматчевого противостояния.

На 60-й минуте шикарную возможность забить потерял Боуэн, с выгодной позиции пробивший мимо ворот. Очень повезло в этом эпизоде немцам. В последние двадцать минут коллектив из Леверкузена взял мяч под свой контроль и очень грамотно сбивал темп матча. Все вопросы должен был снимать Фримпонг, но он не реализовал выход один на один. Однако через несколько минут хавбек немецкой команды реабилитировался и мяч после его удара с рикошетом от Крессвела залетел в ворота - 1:1.

Это был хороший матч в исполнении лондонцев, но этого не хватило. В полуфинал выходит "Байер".

Лига Европы. Четвертьфинал. Второй матч

"Вест Хэм" - "Байер" 1:1

Голы: Антонио (13) - Фримпонг (90)

"Вест Гэм" (стартовый состав): Фабянский – Крессвелл, Агерд (Огбонна, 45+2), Зума, Цоуфал (Джонсон, 84) – Соучек, Альварес (Корне, 84), Ворд-Праус – Кудус, Антонио, Боуэн

"Байер" (стартовый состав): Коварж – Станишич, Коссуну (Тапсоба, 29), Та, Инкапье – Джака, Паласиос – Телла (Фримпонг, 46), Вирц, Гримальдо (Адли, 68) – Шик (Бонифейс, 46)