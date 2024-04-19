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Известны пары полуфиналистов Лиги Европы. График матчей.

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Известны пары полуфиналистов Лиги Европы. График матчей.

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В послематчевой серии пенальти определился последний полуфиналист Лиги Европы. "Марсель" переиграл "Бенфику", общий счет 2:2 (4:2 по пенальти).

В первой паре сыграют "Марсель" и "Аталанта". Первый матч пройдет 2 мая во Франции, второй - 9 мая в Италии.

Во второй паре сыграют "Рома" и "Байер". Первый матч пройдет 2 мая в Италии, второй - 9 мая в Германии.

Напомним, что финал Лиги Европы пройдет в Дублине на стадионе "Авива" 22 мая 2024 года. В прошлом году победу в турнире одержала "Севилья" в матче против "Ромы".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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