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Де Росси - о матче с Миланом: Мы играли на равных - это уже достижение

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Наставник римлян высказался о победе над "россонери"

Де Росси - о матче с Миланом: Мы играли на равных - это уже достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Лиги Европы.

"Чтобы победить этот "Милан", нам нужно было показать мастерство. Когда у нас осталось 10 игроков, нам пришлось играть интенсивно, но с умом и тактической грамотностью. Просто бегать недостаточно.

Я очень горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было непросто, ведь "Милан" – очень сильная команда, демонстрирующая хороший футбол. Вчера мы видели, что даже "Реал" бездействовал и защищался. Мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.

Поскольку в последние годы "Милан" почти всегда обыгрывал "Рому", - мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли с ними на равных уже можно считать достижением", - сказал Де Росси в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, вчера "Рома" в меньшинстве минимально одолела "Милан" на своём поле со счётом 2:1. Первая четвертьфинальная встреча завершилась в пользу "волков" - 1:0.

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Лига Европы Даниеле де Росси Милан Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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