Де Росси - о матче с Миланом: Мы играли на равных - это уже достижение

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Лиги Европы.

"Чтобы победить этот "Милан", нам нужно было показать мастерство. Когда у нас осталось 10 игроков, нам пришлось играть интенсивно, но с умом и тактической грамотностью. Просто бегать недостаточно.

Я очень горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было непросто, ведь "Милан" – очень сильная команда, демонстрирующая хороший футбол. Вчера мы видели, что даже "Реал" бездействовал и защищался. Мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.

Поскольку в последние годы "Милан" почти всегда обыгрывал "Рому", - мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли с ними на равных уже можно считать достижением", - сказал Де Росси в интервью Sky Sport Italia.