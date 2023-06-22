Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Шахтера Гочолейшвили за сутки сыграл два матча за две разные сборные Грузии
Гиорги успел сыграть и за национальную и за молодежную команды
Защитник "
В матче отбора Евро-2024 против Шотландии (0:2) Гиорги вышел на замену на 56-й минуте. Игра прошла в Глазго и завершилась в ночь с 20 на 21 июня из-за того, что ее отложили почти на два часа в связи с сильным дождем.
Уже 21 июня Гочолейшвили играл в Тбилиси за грузинскую молодежку на чемпионате Европы. Его команда победила Португалию (2:0). Игра началась в 19:00, футболист вышел на замену на 58-й минуте.
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