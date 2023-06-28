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Израиль сыграет с Грузией в 1/4 Евро U-21. Команда вышла из группы с Германией, Англией и Чехией
Одно открытие попало на другое
Фото: dfb.de
Израиль одержал победу в заключительном туре группового этапа Евро U-21 над прямым конкурентом в лице Чехии (1:0) и вышел из группы. Команда заняла второе место, Англия – первая.
"Львы" в свою очередь не оставили шансов на выход Германии, обыграв их в заключительном туре (2:0).
Теперь в 1/4 финала турнира Израиль сыграет с Грузией, которая также вышла из сложной группы с Португалией, Бельгией и Нидерландами.
Израиль сыграет с Грузией за выход в полуфинал 1-го июля. Англия же столкнется с Португалией 2-го числа.
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