Израиль сыграет с Грузией в 1/4 Евро U-21. Команда вышла из группы с Германией, Англией и Чехией

Израиль одержал победу в заключительном туре группового этапа Евро U-21 над прямым конкурентом в лице Чехии (1:0) и вышел из группы. Команда заняла второе место, Англия – первая.

"Львы" в свою очередь не оставили шансов на выход Германии, обыграв их в заключительном туре (2:0).

Теперь в 1/4 финала турнира Израиль сыграет с Грузией, которая также вышла из сложной группы с Португалией, Бельгией и Нидерландами.

Израиль сыграет с Грузией за выход в полуфинал 1-го июля. Англия же столкнется с Португалией 2-го числа.