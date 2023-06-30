Франция U-21 потеряла важного вингера перед четвертьфиналом с Украиной

Вингер "Кристал Пэлас" и сборной Франции U-21 Майкл Олизе пропустит не менее трех месяцев, сообщает The Athletic.

21-летний игрок получил травму в матче молодежного Евро с Норвегией, в котором забил победный гол (1:0), и врачи диагностировали у него разрыв подколенного сухожилия третьей степени.

Это серьезная потеря для французской молодежки, которая уже в воскресенье, 2 июля, встретится с Украиной в четвертьфинале Евро.

Также травма Олизе вынудит скорректировать трансферную политику и боссов "Пэлас", где француз в прошлом сезоне был основным - 37 матчей, 2 гола, 11 ассистов в АПЛ.