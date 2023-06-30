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Франция U-21 потеряла важного вингера перед четвертьфиналом с Украиной
Майкл Олизе выбыл на три месяца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Flaviu Buboi/NurPhoto
Вингер "Кристал Пэлас" и сборной Франции U-21 Майкл Олизе пропустит не менее трех месяцев, сообщает The Athletic.
21-летний игрок получил травму в матче молодежного Евро с Норвегией, в котором забил победный гол (1:0), и врачи диагностировали у него разрыв подколенного сухожилия третьей степени.
Это серьезная потеря для французской молодежки, которая уже в воскресенье, 2 июля, встретится с Украиной в четвертьфинале Евро.
Также травма Олизе вынудит скорректировать трансферную политику и боссов "Пэлас", где француз в прошлом сезоне был основным - 37 матчей, 2 гола, 11 ассистов в АПЛ.
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