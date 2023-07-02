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Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21

Евро U-21
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UA-Футбол знакомит вас с главными действующими лицами французской молодёжки

Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21

Фото: UEFА

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Гол Абеля Руис на последней минуте основного времени матча Испания – Украина отобрал у "жёлто-синих" первую строчку в группе B, существенно затруднив подопечным Ротаня жизнь в плей-офф Евро. Выход на французов не стал приговором. Нам есть что противопоставить молодёжке "ле бле", у которых хватает тактических изъянов в игре. Но в этом материале сфокусируемся на персоналиях и познакомим вас с ключевыми игроками коллектива Сильвена Риполля.

Франция привычно запакована талантами во всех линиях. Пожалуй, кроме флангов обороны у Риполля имеется не только сильный исполнитель на позицию, но и приличная альтернатива. Отсюда и обильная ротация на турнире без потери качества (7 изменений в старте на игру с Норвегией, 8 на матч с Швейцарией).

И это на турнир ещё не поехали монстры "Реала" Камавинга и Тчуамени, оплот обороны "Арсенала" Салиба, вундеркинд "Монако" Бен-Сегир и представители "Челси" Фофана, Бадьяшиль и Гюсто. Один из лучших ассистентов минувшей кампании АПЛ Мишель Олисе из "Пэлас" и единственное светлое пятно в составе менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне приехали на турнир, но выбыли с травмами, потому и остались за пределами нашего топа.

Топ, как и любой другой, весьма условный. Была предпринята попытка выделить по главному игроку в каждой линии этой сборной. Поэтому, например, в нашем рейтинге нет распиаренного Хефрена Тюрама, игрока символической сборной Лиги 1 сезона 2022/23, которого скоро украдёт то ли ПСЖ, то ли "Ливерпуль". В молодёжке у Хефрена, дебютировавшего в марте за главную сборную страны, куда более скромная роль, чем у того же Какре. Хотя как игрок Тюрам-младший автору представляется более сильным, а его скилл-сет куда органичнее вписывается в реалии современного футбола.

1. Люка Шевалье (Лилль). Голкипер, 21 год

Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21 - изображение 1

Карьера Шевалье взлетела буквально за год. Сезон 2021/22 стал для него дебютным во взрослом футбол – его Люка провёл в составе аутсайдера второго дивизиона "Валансьена". Паулу Фонсека сходу доверил молодому голкиперу место в старте на кампанию 22/23, и Люка не заставил португальца пожалеть об этом решении. За год Шевалье вырос в одного из лучших киперов Лиги 1, выбив из основы молодёжки Иллана Мелье и удостоившись похвалы от многолетнего №1 сборной Франции Уго Льориса.

Игра Шевалье строится на качественном чтении игры и классных рефлексах. Тройной сейв в матче с Италией наверняка попадёт во все хит-парады Евро-2023, хотя кроме реакции у Люки имеется и холодная голова, без которой на самой ответственной позиции на поле никуда. Шевалье хорош на линии, прилично снимает второй этаж при кроссах и хладнокровен на мяче.

Для полного счастья не хватает, пожалуй, навыка страховки линии обороны. Люка не любит рисковать, потому в среднем меньше раза за игру совершает перехваты за пределами своей штрафной. Очень редко ошибается в таких эпизодах, но это скорее следствие острожного стиля, нежели качества. "Лилль" играет с одной из высочайших линий обороны в Лиге 1, и более частые выходы из ворот позволяли бы предотвращать угрозу ещё до её появления.

2. Кастелло Лукеба (Лион). Центрбек, 20 лет

Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21 - изображение 2

Лукеба – ключевая фигура обороны этой сборной. Единственный защитник "ле бле", который вышел в старте во всех матчах Евро-2023. Кастелло появился в первой команде "Лиона" два года назад, наиграв за это время почти 5 тысяч минут во французской элите. В этом сезоне стал безоговорочно основным в "Лионе" – 34 выхода в Лиге 1. Три игры пропустил из-за травмы, одну – из-за дисквалификации.

Лукеба – образец современного центрбека. Очень полезен при выходе из обороны – входит в 10% лучших защитников топ-5 лиг по продвигающим передачам, при необходимости может сам протащить мяч вперёд на дриблинге. Кроме уверенной игры на мяче Кастелло солиден и при выполнении прямых обязанностей оборонца. Для 20 лет просто невероятно читает игру и грамотно выбирает позицию. Отсюда космические цифры по перехватам (2.26 на 90 минут, входит в 1% лучших в топ-5 чемпионатах).

Лукеба не так часто отбирает мяч. Это скорее следствие аккуратной манеры в духе ван Дейка, чем недостаток. В чём Лукеба откровенно плох – так это в игре на втором этаже. Чуть больше одного выигранного воздушного единоборства за игру – это проблема для центрбека. 184 см – не самый большой рост, но это не повод играть в воздухе хуже Лисандро Мартинеса.

3. Максанс Какре (Лион). Блуждающий плеймейкер, 23 года

Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21 - изображение 3

Стержень не только полузащиты, но и всей молодёжки Франции. Какре заслуженно носит капитанскую повязку на плече. Очень умный и универсальный полузащитник с хорошей выносливостью и незаурядным пасом. Минувшая кампания стала настоящим прорывом – глубинный плеймейкер разразился 4 голами и 7 ассистами в Лиге 1, до того имея лишь одно результативное действие в трёх сезонах.

№6 на спине немного обманчив. Какре очень много создаёт впереди, имея элитные показатели по созданной остроте и предударным действиям. Всё это плоды регулярных подключений вперёд. В защите отрабатывает недурно, и за счёт подстраховки атлетичного Тюрама его загулы в атаке не так существенны.

Хотя те же итальянцы едва не сравняли в концовке после позиционной ошибки Какре, после чего Шевалье пришлось геройствовать. Со швейцарцами единственный пропущенный стал результатом сразу нескольких ошибок, и одна из них была у Какре, оголившего опорную зону. Ещё один недостаток Максанса – высокий брак в передачах. Это прямое последствие его агрессивной пасующей манеры с постоянным желанием обострить.

4. Райан Шерки (Лион). Свободный художник, 19 лет

Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21 - изображение 4

Самый молодой и индивидуально сильный игрок Франции U-21. Современная ипостась Хатема Бен Арфа. Невероятный талант, которому всё даётся слишком просто. Из-за отсутствия тактической дисциплины Райан впервые вышел в старте на турнире лишь в последнем туре, хотя его влияние на поле заметно невооружённым взглядом.

Наконец завоевав место в старте "Лиона" в прошлом сезона, Шерки разорвал Лигу 1 по всем возможным метрикам. Райан – один из лучших в топ-5 лигах по успешным обводкам (3.8 на 90 минут), продвигающим передачам (6.92/90 минут), предударным действиям (6.15) и касаниям в штрафной соперника (6.78). Элитный дриблёр, хитроумный плеймейкер, который к тому же классно движется без мяча, неплохо завершает и в совершенстве владеет нерабочей ногой.

Недостатки в игре Шерки такие же явные, как и его сильные качества. Как истинный свободный художник, Шерки откровенно ленив в обороне, из-за чего один из флангов Франции постоянно провисает. Этим нельзя не пользоваться соперникам. Скрытый и главный изъян – низкая эффективность. При сумасшедшем объёме креатива Шерки отметился всего 10 результативными действиями за минувший сезон. С такими задатками эти цифры можно и нужно утроить.

5. Амин Гуири (Ренн). Оттянутый форвард, 23 года

Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21 - изображение 5

Если Шерки – новое воплощение Бен Арфа, то Гуири – это современный Бензема. Бюджетный, но Карим. Роднит их многое – алжирские корни, бэкграунд академии "Лиона", сложный характер, своеобразная манеры игры и надуманные проблемы реализации моментов. Многие перестали верить в Гуири, но переход в "Ренн" в конце прошлого летнего окна возродил его карьеру. Брюно Женезьо быстро вправил ему мозги, создал комфортные условия футбола и Гуири разразился лучшим сезоном в карьере – 15 голов в Лиге 1, 17+6 во всех турнирах.

Игра Гуири строится на тех же элементах, что и у последнего обладателя Золотого мяча. Своевременные опускания, хитрое движение между линий, классная игра в подыгрыше. Приправлено это всё хорошей реализацией и умением играть без мяча. По суммарному числу отборов и перехватов Гуири входит в 5% лучших форвардов топ-5 лиг минувшего сезона. В этой сборной может одинаково убедительно сыграть либо с фланга в роли оттянутого форварда, либо непосредственно в центре.

Гуири в прошлом часто критиковали за яркие промахи, зато с реализацией неочевидных моментов у него всё гладко. Тут уже вспоминается другой герой французского фольклора Оливье Жиру. На самом деле каждый пятый удар Амина и каждый второй в створ ворот превращается в гол. С прицелом полный порядок. Другое дело, что Гуири не хватает классных открываний за спины защитникам, из-за чего он имеет скромный xG/90 мин 0.36. Наблюдать за их джазовыми импровизациями с Шерки одно удовольствие. Но для игрового баланса этому дуэту обязательна поддержка ударника Барколя. Нацеленность последнего на ворота позволяет конвертировать магию партнёров в результат.

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В статье: Франция U-21 Амин Гуири Максанс Какре
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.