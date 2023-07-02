Наследники Бензема и Бен Арфа, главное открытие Фонсеки в Лилле. 5 ключевых игроков сборной Франции U-21

Гол Абеля Руис на последней минуте основного времени матча Испания – Украина отобрал у "жёлто-синих" первую строчку в группе B, существенно затруднив подопечным Ротаня жизнь в плей-офф Евро. Выход на французов не стал приговором. Нам есть что противопоставить молодёжке "ле бле", у которых хватает тактических изъянов в игре. Но в этом материале сфокусируемся на персоналиях и познакомим вас с ключевыми игроками коллектива Сильвена Риполля.

Франция привычно запакована талантами во всех линиях. Пожалуй, кроме флангов обороны у Риполля имеется не только сильный исполнитель на позицию, но и приличная альтернатива. Отсюда и обильная ротация на турнире без потери качества (7 изменений в старте на игру с Норвегией, 8 на матч с Швейцарией).

И это на турнир ещё не поехали монстры "Реала" Камавинга и Тчуамени, оплот обороны "Арсенала" Салиба, вундеркинд "Монако" Бен-Сегир и представители "Челси" Фофана, Бадьяшиль и Гюсто. Один из лучших ассистентов минувшей кампании АПЛ Мишель Олисе из "Пэлас" и единственное светлое пятно в составе менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне приехали на турнир, но выбыли с травмами, потому и остались за пределами нашего топа.

Топ, как и любой другой, весьма условный. Была предпринята попытка выделить по главному игроку в каждой линии этой сборной. Поэтому, например, в нашем рейтинге нет распиаренного Хефрена Тюрама, игрока символической сборной Лиги 1 сезона 2022/23, которого скоро украдёт то ли ПСЖ, то ли "Ливерпуль". В молодёжке у Хефрена, дебютировавшего в марте за главную сборную страны, куда более скромная роль, чем у того же Какре. Хотя как игрок Тюрам-младший автору представляется более сильным, а его скилл-сет куда органичнее вписывается в реалии современного футбола.



1. Люка Шевалье (Лилль). Голкипер, 21 год

Карьера Шевалье взлетела буквально за год. Сезон 2021/22 стал для него дебютным во взрослом футбол – его Люка провёл в составе аутсайдера второго дивизиона "Валансьена". Паулу Фонсека сходу доверил молодому голкиперу место в старте на кампанию 22/23, и Люка не заставил португальца пожалеть об этом решении. За год Шевалье вырос в одного из лучших киперов Лиги 1, выбив из основы молодёжки Иллана Мелье и удостоившись похвалы от многолетнего №1 сборной Франции Уго Льориса.

Игра Шевалье строится на качественном чтении игры и классных рефлексах. Тройной сейв в матче с Италией наверняка попадёт во все хит-парады Евро-2023, хотя кроме реакции у Люки имеется и холодная голова, без которой на самой ответственной позиции на поле никуда. Шевалье хорош на линии, прилично снимает второй этаж при кроссах и хладнокровен на мяче.

Для полного счастья не хватает, пожалуй, навыка страховки линии обороны. Люка не любит рисковать, потому в среднем меньше раза за игру совершает перехваты за пределами своей штрафной. Очень редко ошибается в таких эпизодах, но это скорее следствие острожного стиля, нежели качества. "Лилль" играет с одной из высочайших линий обороны в Лиге 1, и более частые выходы из ворот позволяли бы предотвращать угрозу ещё до её появления.



2. Кастелло Лукеба (Лион). Центрбек, 20 лет

Лукеба – ключевая фигура обороны этой сборной. Единственный защитник "ле бле", который вышел в старте во всех матчах Евро-2023. Кастелло появился в первой команде "Лиона" два года назад, наиграв за это время почти 5 тысяч минут во французской элите. В этом сезоне стал безоговорочно основным в "Лионе" – 34 выхода в Лиге 1. Три игры пропустил из-за травмы, одну – из-за дисквалификации.

Лукеба – образец современного центрбека. Очень полезен при выходе из обороны – входит в 10% лучших защитников топ-5 лиг по продвигающим передачам, при необходимости может сам протащить мяч вперёд на дриблинге. Кроме уверенной игры на мяче Кастелло солиден и при выполнении прямых обязанностей оборонца. Для 20 лет просто невероятно читает игру и грамотно выбирает позицию. Отсюда космические цифры по перехватам (2.26 на 90 минут, входит в 1% лучших в топ-5 чемпионатах).

Лукеба не так часто отбирает мяч. Это скорее следствие аккуратной манеры в духе ван Дейка, чем недостаток. В чём Лукеба откровенно плох – так это в игре на втором этаже. Чуть больше одного выигранного воздушного единоборства за игру – это проблема для центрбека. 184 см – не самый большой рост, но это не повод играть в воздухе хуже Лисандро Мартинеса.



3. Максанс Какре (Лион). Блуждающий плеймейкер, 23 года

Стержень не только полузащиты, но и всей молодёжки Франции. Какре заслуженно носит капитанскую повязку на плече. Очень умный и универсальный полузащитник с хорошей выносливостью и незаурядным пасом. Минувшая кампания стала настоящим прорывом – глубинный плеймейкер разразился 4 голами и 7 ассистами в Лиге 1, до того имея лишь одно результативное действие в трёх сезонах.

№6 на спине немного обманчив. Какре очень много создаёт впереди, имея элитные показатели по созданной остроте и предударным действиям. Всё это плоды регулярных подключений вперёд. В защите отрабатывает недурно, и за счёт подстраховки атлетичного Тюрама его загулы в атаке не так существенны.

Хотя те же итальянцы едва не сравняли в концовке после позиционной ошибки Какре, после чего Шевалье пришлось геройствовать. Со швейцарцами единственный пропущенный стал результатом сразу нескольких ошибок, и одна из них была у Какре, оголившего опорную зону. Ещё один недостаток Максанса – высокий брак в передачах. Это прямое последствие его агрессивной пасующей манеры с постоянным желанием обострить.



4. Райан Шерки (Лион). Свободный художник, 19 лет

Самый молодой и индивидуально сильный игрок Франции U-21. Современная ипостась Хатема Бен Арфа. Невероятный талант, которому всё даётся слишком просто. Из-за отсутствия тактической дисциплины Райан впервые вышел в старте на турнире лишь в последнем туре, хотя его влияние на поле заметно невооружённым взглядом.

Наконец завоевав место в старте "Лиона" в прошлом сезона, Шерки разорвал Лигу 1 по всем возможным метрикам. Райан – один из лучших в топ-5 лигах по успешным обводкам (3.8 на 90 минут), продвигающим передачам (6.92/90 минут), предударным действиям (6.15) и касаниям в штрафной соперника (6.78). Элитный дриблёр, хитроумный плеймейкер, который к тому же классно движется без мяча, неплохо завершает и в совершенстве владеет нерабочей ногой.

Недостатки в игре Шерки такие же явные, как и его сильные качества. Как истинный свободный художник, Шерки откровенно ленив в обороне, из-за чего один из флангов Франции постоянно провисает. Этим нельзя не пользоваться соперникам. Скрытый и главный изъян – низкая эффективность. При сумасшедшем объёме креатива Шерки отметился всего 10 результативными действиями за минувший сезон. С такими задатками эти цифры можно и нужно утроить.



5. Амин Гуири (Ренн). Оттянутый форвард, 23 года

Если Шерки – новое воплощение Бен Арфа, то Гуири – это современный Бензема. Бюджетный, но Карим. Роднит их многое – алжирские корни, бэкграунд академии "Лиона", сложный характер, своеобразная манеры игры и надуманные проблемы реализации моментов. Многие перестали верить в Гуири, но переход в "Ренн" в конце прошлого летнего окна возродил его карьеру. Брюно Женезьо быстро вправил ему мозги, создал комфортные условия футбола и Гуири разразился лучшим сезоном в карьере – 15 голов в Лиге 1, 17+6 во всех турнирах.

Игра Гуири строится на тех же элементах, что и у последнего обладателя Золотого мяча. Своевременные опускания, хитрое движение между линий, классная игра в подыгрыше. Приправлено это всё хорошей реализацией и умением играть без мяча. По суммарному числу отборов и перехватов Гуири входит в 5% лучших форвардов топ-5 лиг минувшего сезона. В этой сборной может одинаково убедительно сыграть либо с фланга в роли оттянутого форварда, либо непосредственно в центре.

Гуири в прошлом часто критиковали за яркие промахи, зато с реализацией неочевидных моментов у него всё гладко. Тут уже вспоминается другой герой французского фольклора Оливье Жиру. На самом деле каждый пятый удар Амина и каждый второй в створ ворот превращается в гол. С прицелом полный порядок. Другое дело, что Гуири не хватает классных открываний за спины защитникам, из-за чего он имеет скромный xG/90 мин 0.36. Наблюдать за их джазовыми импровизациями с Шерки одно удовольствие. Но для игрового баланса этому дуэту обязательна поддержка ударника Барколя. Нацеленность последнего на ворота позволяет конвертировать магию партнёров в результат.