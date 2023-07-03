Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голы Бондаренко и Судакова - среди претендентов на звание лучшего в 1/4 финала Евро U-21
Проголосовать можно на официальном сайте
UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
В эти выходные состоялись матчи 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего взятия ворот.
В список претендентов вошли голы в исполнении: Артема Бондаренко, Георгия Судакова (оба - Украина), Энтони Гордона (Англия) и Райана Шерки (Франция).
Отметим, что Судаков является лучшим бомбардиром турниром - на его счету 3 голав 4 матчах.
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
⚽ Gordon— #U21EURO (@UEFAUnder21) July 2, 2023
⚽ Cherki
⚽ Sudakov
⚽ Bondarenko
Vote for Goal of the Round ????#U21GOTR | @AlipayPlus | #U21EURO
Популярное сейчас
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Украина - в полуфинале молодежного Евро, громкий трансфер Ливерпуля. Главные новости за 2 июля
- Олимпийская победа. Видео голов и обзор матча Франция U21 - Украина U21
- Франция U-21 – Украина U-21 1:3. Второй в истории полуфинал молодежного Евро
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО