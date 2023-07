Голы Бондаренко и Судакова - среди претендентов на звание лучшего в 1/4 финала Евро U-21

В эти выходные состоялись матчи 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего взятия ворот.

В список претендентов вошли голы в исполнении: Артема Бондаренко, Георгия Судакова (оба - Украина), Энтони Гордона (Англия) и Райана Шерки (Франция).

Отметим, что Судаков является лучшим бомбардиром турниром - на его счету 3 голав 4 матчах.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

⚽ Gordon

⚽ Cherki

⚽ Sudakov

⚽ Bondarenko



Vote for Goal of the Round ????#U21GOTR | @AlipayPlus | #U21EURO