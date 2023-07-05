"Намерены выложиться полностью". Форвард Испании - о матче с Украиной

Нападающий сборной Испании U-21 Серхио Гомес поделился ожиданиями от игры с Украиной в 1/2 финала молодежного Евро-2023.

"Как вы сказали, первая цель в виде попадания на Олимпиаду уже достигнута, но мы хотим большего. Наше поколение уже показало это.

Мы подходим к этой игре, чтобы отдать всех себя. Мы рады, что уже попали на Олимпиаду, но мы хотим гораздо большего", - приводит слова Гомеса официальный сайт УЕФА.