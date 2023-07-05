Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Намерены выложиться полностью". Форвард Испании - о матче с Украиной
Встреча молодежных сборных состоится сегодня в 22:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Испании U-21 Серхио Гомес поделился ожиданиями от игры с Украиной в 1/2 финала молодежного Евро-2023.
"Как вы сказали, первая цель в виде попадания на Олимпиаду уже достигнута, но мы хотим большего. Наше поколение уже показало это.
Мы подходим к этой игре, чтобы отдать всех себя. Мы рады, что уже попали на Олимпиаду, но мы хотим гораздо большего", - приводит слова Гомеса официальный сайт УЕФА.
Матч Испания U-21 - Украина U-21 состоится сегодня, 5 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 05.07.2023
- Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине
- Алексей Шевченко: У меня не было другого выхода - в Шахтере решили, что будут развивать Трубина на продажу
- Украина вышла в полуфинал Евро U21. Известно следующего соперника
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО