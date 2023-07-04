Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 05.07.2023

Подопечные Руслана Ротаня на этом Евро творят историю. Наша сборная впервые квалифицировалась на Олимпиаду. К тому же, есть шанс во второй раз в истории выйти в финал Евро. В полуфинале украинцы во второй раз на этом турнире встретятся с испанцами.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Европы U-21. 1/2 финала. 05.07.2023. 22:00

Бухарест. "Стадион Стяуа".

Испания U-21 - Украина U-21

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Общественное: региональное вещание

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Украины

Мало кто рассчитывал увидеть подопечных Руслана Ротаня в полуфинале. Однако наши ребята снова приятно удивили всех. Матч с Францией начался не самым лучшим образом, но украинцы проявили характер и победили 3:1. С выходом Мудрика тренерский штаб угадал на 100%. Михаил заработал одиннадцатиметровый и отдал шикарную передачу на Судакова. Несмотря на появление Мудрика в старте, команда не часто искала глубину, поэтому ему самому пришлось брать инициативу на себя. С этим вингер "Челси" справился блестяще. В противостоянии с французами в качестве нападающего играл Крыськив, а Даниил Сикан вышел уже во втором тайме. Крыськив был актуален, когда команда играла между линиями. К сожалению, из-за перебора желтых Дмитрий в полуфинале не сыграет. Однако вернется Владислав Ванат, наконец-то отбывший свою дисквалификацию.

В предыдущих играх подопечные Ротаня имели существенные проблемы в последние 30 минут, но в четвертьфинале наши ребята в конце матча выглядели уверенно. У подопечных Ротаня даже были силы контратаковать. Ожидаем, что и в игре с испанцами украинцы смогут распределить силы.

Новости Испании

Испанцы в четвертьфинале не впечатлили своей игрой против Швейцарии. В первой половине встречи сложно было отдать кому-либо инициативу, но уже после перерыва одни из фаворитов Евро начали играть с позиции силы. У испанцев были все шансы увеличивать преимущество, но свои моменты не реализовали, а в компенсированное время пропустили. Однако в дополнительном времени все же смогли дожать соперника – 2:1. Напомним, что на групповом турнире команды уже встречались – 2:2. После того противостояния тренер Испании Дения сказал, что наша сборная не оставила его подопечным пространства. В этом матче обе команды играли резервными составами.

Сборная Швейцария показала, что с этой Испанией играть можно. Подопечные Дении немало ошибаются, поэтому у наших ребят точно будут шансы.

Личные встречи

Команды между собой сыграли два матча – победа Испании и ничья. Неделю назад в противостоянии на групповом турнире соперники не выявили победителя – 2:2.

Последние матчи

Испания U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты

Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

В этом матче букмекеры снова считают соперников сборной Украины явными фаворитами. Однако подопечные Ротаня доказали, что их не стоит недооценивать. Ожидаем, что и в полуфинале наши ребята могут проявить себя и составят испанцам достойную конкуренцию. С этой сборной Испании играть можно. Прогноз – обе забьют за 1.80.