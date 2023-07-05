Сабо, Коньков и Маркевич - об ожиданиях от полуфинала молодежного ЧЕ-2023 Испания - Украина

Сегодня молодежная сборная Украины в полуфинале чемпионата Европы (U-21) будет противостоять Испании. Мнениями по поводу очередного серьезного экзамена команды Руслана Ротаня с корреспондентом UA-Футбол поделились три наших авторитетных специалиста, которые в разное время стояли во главе национальной дружины – Йожеф Сабо, Анатолий Коньков и Мирон Маркевич.

Сабо: Пересмотрев первый матч с украинской "молодежкой", испанцы сделают надлежащие выводы, внесут коррективы. Особенно когда забивался второй мяч. Испания – очень хорошая, техническая команда. Нашим футболистам с этим соперником нужно сыграть таким же образом, как и в поединке с Францией: хотите мяч – нате, разыгрывайте, а мы на контратаках будем играть! Только так испанцев можно обыграть. Следует учитывать, что после того, как молодежная сборная Украины обыграла французов в четвертьфинале, сегодняшний соперник будет совсем по-другому к нам относиться. Так что надо какую-то соответствующую тактику выбирать. Испанцы будут атаковать обязательно. Будет контроль мяча, ведь в этой команде техничные ребята. Мы будем защищаться, при этом играть аккуратно. Надеюсь, что и Мудрик будет играть и на свойственной ему скорости сумеет убежать. Но как бы то ни было, а поединок будет трудным. Есть еще одно "но". В отличие от нашей "молодежки", испанцы четвертьфинальный матч играли раньше.А целые сутки для восстановления – это существенно. Так что даже не знаю, как оно будет… Впрочем, выход Украины в полуфинал такого турнира – это серьезное достижение. Дай Бог нам обыграть испанцев, а дальше, я считаю, нас будет ждать Англия. Это тоже очень сильная команда.

Коньков: Чего ждать от сегодняшней игры с испанцами? Этот вопрос лучше задать Руслану Ротаню, хорошо знающему, какую тактику выбрать на полуфинальный матч. Пока наша молодежная сборная доказала свою способность противостоять серьезным соперникам. Подтверждением тому является четвертьфинальный поединок с Францией. Он красноречиво показал, что тактика, примененная тренером, сработала. Это лишний раз подтверждает, что выбор Ротаня был правильным. Он находится на своем месте.

Маркевич: В матче группового этапа между Испанией и Украиной играли вторые составы, сегодня же будут основные. Тем интереснее будет этот поединок. Сложно сказать, каким окажется итоговый результат, однако уверен, что со стороны молодежной сборной Украины будет хорошая игра. Наша команда на ходу, она уверена в себе. Понятно, что Испания – это Испания, но не думаю, что в этой игре будет большая разница. Повторюсь: убежден, что подопечные Руслана Ротаня продемонстрируют достойную игру.