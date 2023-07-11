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Англичане и испанцы. УЕФА составил команду лучших на молодежном Евро
Украинцам не нашлось места
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По окончании молодежного чемпионата Европы-2023 в Грузии и Румынии технические наблюдатели УЕФА выбрали команду турнира.
Сборная Англии, завоевавшая золото, представлена шестью исполнителями, в числе которых и лучший игрок турнира Энтони Гордон. Остальные пять футболистов представляют Испанию.
Команда Евро-2023 U-21
Голкипер: Джеймс Траффорд (Англия),
Защитники: Джеймс Гарнер (Англия), Тейлор Хардвуд-Беллис (Англия), Леви Колуилл (Англия), Хуан Миранда (Испания),
Полузащитники: Антонио Бланко (Испания), Кертис Джонс (Англия), Родри (Испания), Серхио Гомес (Испания),
Нападающие: Абель Руис (Испания), Энтони Гордон (Англия).
England & Spain dominate ????— #U21EURO (@UEFAUnder21) July 11, 2023
*Selected by the UEFA Technical Observer panel #U21EURO pic.twitter.com/kqtaZOO4Ax
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