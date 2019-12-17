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Тухель: У нас с Неймаром отличные отношения

Франция
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Немец не конфликтует с главной звездой

Тухель: У нас с Неймаром отличные отношения
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о своих отношениях с лучшим игроком своей команды - Неймаром.

"Между нами ничего не изменилось - у нас по-прежнему отличные отношения. Он счастлив играть в нашей команде и уверен, что мы продолжим расти.

Его хорошо принимает раздевалка. Он невероятный футболист и сейчас набирает физическую форму. А самое главное - он любит футбол", - приводит слова немецкого наставника AS.

Вчера стало известно, что мюнхенская "Бавария" может переманить Тухеля.

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В статье: Неймар Томас Тухель ПСЖ
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