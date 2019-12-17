Тухель: У нас с Неймаром отличные отношения

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о своих отношениях с лучшим игроком своей команды - Неймаром.

"Между нами ничего не изменилось - у нас по-прежнему отличные отношения. Он счастлив играть в нашей команде и уверен, что мы продолжим расти.

Его хорошо принимает раздевалка. Он невероятный футболист и сейчас набирает физическую форму. А самое главное - он любит футбол", - приводит слова немецкого наставника AS.

Вчера стало известно, что мюнхенская "Бавария" может переманить Тухеля.