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Тухель: У нас с Неймаром отличные отношения
Немец не конфликтует с главной звездой
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о своих отношениях с лучшим игроком своей команды - Неймаром.
"Между нами ничего не изменилось - у нас по-прежнему отличные отношения. Он счастлив играть в нашей команде и уверен, что мы продолжим расти.
Его хорошо принимает раздевалка. Он невероятный футболист и сейчас набирает физическую форму. А самое главное - он любит футбол", - приводит слова немецкого наставника AS.
Вчера стало известно, что мюнхенская "Бавария" может переманить Тухеля.
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