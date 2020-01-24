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Монако собирается подписать Мертенса

Франция
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Контракт игрока истекает летом текущего года

Монако собирается подписать Мертенса
Новина українською

Французский клуб находится в переговорном процессе с нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Монако" предлагает форварду, у которого будущим летом истечет срок действия контракта с неаполитанцами, соглашение на два года с зарплатой в пять млн евро в год. "Наполи" же, вроде бы, готов дать на один млн меньше. В соглашении с монегасками также прописан бонус в пять миллионов.

В текущем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал четыре ассиста.

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В статье: Дрис Мертенс Монако Наполи (Италия) Монако (Франция)
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