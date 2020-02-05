Не только у Криштиану: Неймар также празднует сегодня День рождения

Форвард "ПСЖ" Неймар отмечает День рождения сегодня, 5 февраля – так же, как и Криштиану Роналду. Профессиональную карьеру Неймар начал в "Сантосе", с которым стал обладателем Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес.

Летом 2013 года бразилец перешел в "Барселону" за 57 млн ​​евро. В каталонском клубе Ней провел 4 сезона, за которые стал дважды чемпионом Испании, трижды обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

В августе 2017 Неймар подписал контракт с "ПСЖ". Сумма трансфера составила 222 млн евро. В составе парижан нападающий стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. В составе национальной сборной Бразилии Неймар становился олимпийским чемпионом-2016 и обладателем Кубка конфедераций-2013.