"Пари Сен-Жермен" начал переговоры с Массимилиано Аллегри, сообщает французское издание Foot Mercato.

В клубе недовольны работой Томаса Тухеля на посту главного тренера команды. Особенно боссов парижан беспокоит ситуация в раздевалке команды, поэтому уже ищут немецкому наставнику преемника на следующий сезона.

По информации источника, инициатором приглашения Аллегри является спортивный директор "ПСЖ" Леонардо.

Нынешний контракт Тухеля с чемпионами Франции рассчитан до 2021 года.