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ПСЖ начал переговоры с Аллегри – СМИ

Франция
(1 голосов)

Макс может возглавить парижан со следующего сезона

ПСЖ начал переговоры с Аллегри – СМИ
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"Пари Сен-Жермен" начал переговоры с Массимилиано Аллегри, сообщает французское издание Foot Mercato.

В клубе недовольны работой Томаса Тухеля на посту главного тренера команды. Особенно боссов парижан беспокоит ситуация в раздевалке команды, поэтому уже ищут немецкому наставнику преемника на следующий сезона.

По информации источника, инициатором приглашения Аллегри является спортивный директор "ПСЖ" Леонардо.

Нынешний контракт Тухеля с чемпионами Франции рассчитан до 2021 года.

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В статье: Массимилиано Аллегри Томас Тухель ПСЖ
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