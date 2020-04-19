Французский политик: Мбаппе будет стоить 35 млн. Футболисты не будут играть хуже, если им меньше платить

Французский политик Даниэль Кон-Бендит поделился мыслями насчет возможных изменений в мировом футболе после карантина, который вызвала пандемия коронавируса.

"Завтра Мбаппе будет стоить в лучшем случае 35-40 миллионов евро, а не 200 млн. И кто сможет себе его позволить?

Мы придем к фактическому регулированию футбола. Более того, в дальнейшем необходимо будет ввести потолок зарплат. Эта реорганизация затронет не только зарплаты футболистов, но и их имиджевые права, и публичную деятельность.

Нам необходимо разрушить систему менеджеров, тех, кто занимается бизнесом. Чуть более трезвый взгляд, чуть более равные права – это будет хорошее начало. Футболисты не начнут играть хуже, если им меньше платить", – заявил Даниэль Кон-Бендит.