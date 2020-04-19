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Французский политик: Мбаппе будет стоить 35 млн. Футболисты не будут играть хуже, если им меньше платить

Франция
(2 голосов)

Кон-Бендит высказался насчет потенциальных перемен в футболе

Французский политик: Мбаппе будет стоить 35 млн. Футболисты не будут играть хуже, если им меньше платить
Новина українською

Французский политик Даниэль Кон-Бендит поделился мыслями насчет возможных изменений в мировом футболе после карантина, который вызвала пандемия коронавируса.

"Завтра Мбаппе будет стоить в лучшем случае 35-40 миллионов евро, а не 200 млн. И кто сможет себе его позволить?

Мы придем к фактическому регулированию футбола. Более того, в дальнейшем необходимо будет ввести потолок зарплат. Эта реорганизация затронет не только зарплаты футболистов, но и их имиджевые права, и публичную деятельность.

Нам необходимо разрушить систему менеджеров, тех, кто занимается бизнесом. Чуть более трезвый взгляд, чуть более равные права – это будет хорошее начало. Футболисты не начнут играть хуже, если им меньше платить", – заявил Даниэль Кон-Бендит.

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В статье: трансферы Килиан Мбаппе коронавирус
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Источник:
Ouest France
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
19.04.2020 в 17:45
Все це так утім мабуть навпаки! Так пропадуть захмарні суми за гравці та їх доходів, але все одно зірки - ОДИНОЧНИЙ продукт і в наш меркантильний час все одно будуть отримувати шалені гроші. Просто неправильні Закони загонять оборот цих грошей в тінь!
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2020 в 18:05
В тень это только в совке возможно. Забугорные налоговики на такие вещи по другому смотрят. Хенес который Ули тому подтверждение. И никуда меська с ранальдой и мбаппой не денутся. Будут играть и за много меньшие деньги.
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Vroobydov
19.04.2020 в 18:09
Судя по всему будет потолок доходов для всех, а значит и платить заоблачные суммы не с чего. По-моему умный и трезвый взгляд - богатство порождает социальное напряжение, трудовую эксплуатацию, разрушает принципы рыночной экономики, порождает людей больных властью и так называемых "объединителей земель", которые кошмарят всех.
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2020 в 18:38
Так и есть. Потолок зарплат как в НБА и крутитесь как хотите. 100 человек на контракте держать тогда никто не будет.
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