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Не в Реал, а в баскетбол? Мбаппе развлекается во время карантина, забрасывая мусор в корзину
MBP, MBP, MBP!
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал в Instagram видео, на котором он проводит время со своей семьей – "болельщики" неустанно скандировали фамилию своего звездного родственника.
Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году. В составе парижского клуба форвард дважды стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В текущем розыгрыше Лиги 1 Килиан сыграл за свою команду 20 матчей и забил 18 голов. Напомним, что Мбаппе – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, он стал автором одного из голов в финальном матче турнира.