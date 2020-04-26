Верратти: Мы играем в ПСЖ не из-за денег. Выиграть ЛЧ здесь - намного ценнее, чем с другим клубом

Итальянский полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти поделился мыслями насчет цели парижского клуба победить в Лиге Чемпионов.

"Многие футболисты по-прежнему говорят мне: "Пообщайся с президентом, мы хотим играть в "ПСЖ".

Наш клуб входит в семерку или восьмерку сильнейших в мире. Поэтому многие футболисты, некоторых из которых я даже не знаю, хотят играть за "ПСЖ".

Кто-то скажет, что мы играем в "ПСЖ" из-за денег. Это не так. Если футболист играет за деньги, он едет в Китай.

Когда футболист выбирает "ПСЖ", он ставит цель выиграть Лигу чемпионов. И выиграть этот турнир здесь в пять раз ценнее, чем с другим клубом", – рассказал Марко Верратти.