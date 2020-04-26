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Верратти: Мы играем в ПСЖ не из-за денег. Выиграть ЛЧ здесь - намного ценнее, чем с другим клубом

Франция
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Итальянский хавбек рассказал о желании парижан выиграть ЛЧ

Верратти: Мы играем в ПСЖ не из-за денег. Выиграть ЛЧ здесь - намного ценнее, чем с другим клубом
Новина українською

Итальянский полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти поделился мыслями насчет цели парижского клуба победить в Лиге Чемпионов.

"Многие футболисты по-прежнему говорят мне: "Пообщайся с президентом, мы хотим играть в "ПСЖ".

Наш клуб входит в семерку или восьмерку сильнейших в мире. Поэтому многие футболисты, некоторых из которых я даже не знаю, хотят играть за "ПСЖ".

Кто-то скажет, что мы играем в "ПСЖ" из-за денег. Это не так. Если футболист играет за деньги, он едет в Китай.

Когда футболист выбирает "ПСЖ", он ставит цель выиграть Лигу чемпионов. И выиграть этот турнир здесь в пять раз ценнее, чем с другим клубом", – рассказал Марко Верратти.

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В статье: Марко Верратти Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
CulturePSG
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