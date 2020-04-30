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ПСЖ будет признан чемпионом Франции

Франция
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В Лиге чемпионов компанию парижанам составят Марсель и Ренн

ПСЖ будет признан чемпионом Франции
Новина українською

"ПСЖ" будет признан чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата, сообщает заместитель главного редактора L’Équipe Жоэль Доминигетти в своём "твиттере".

"Чемпионаты завершены. Места в таблицах зафиксированы. „ПСЖ“ — чемпион Лиги 1", — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в чемпионате страны не может быть доигран из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате Франции сыграно 28 туров. В Лигу чемпионов выходят "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы — "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза".

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В статье: Лига 1 ПСЖ
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