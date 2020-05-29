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Два человека пострадали: голкипер Пари Сен-Жермен разбил арендованный Lamborghini в ДТП

Франция
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Почти вдребезги

Два человека пострадали: голкипер Пари Сен-Жермен разбил арендованный Lamborghini в ДТП
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Вратарь "Пари Сен-Жермен" Марцин Булка стал участником дорожно-транспортного происшествия, находясь за рулем арендованного Lamborghini. По дороге в Польшу 20-летний голкипер не справился с управлением во время обгона и врезался в Hyundai, разбив дорогую машину, которую он взял напрокат.

Издание L`Equipe сообщает, что сам экс-вратарь "Челси" не пострадал, а вот водителя и пассажира Hyundai госпитализировали с незначительными травмами.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Булка сыграл в одном матче. Напомним, в текущей кампании "Пари Сен-Жермен" официально стал чемпионом Лиги 1 после решения досрочно завершить сезон.

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В статье: ДТП Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Марцин Булка
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