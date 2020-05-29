Два человека пострадали: голкипер Пари Сен-Жермен разбил арендованный Lamborghini в ДТП

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Марцин Булка стал участником дорожно-транспортного происшествия, находясь за рулем арендованного Lamborghini. По дороге в Польшу 20-летний голкипер не справился с управлением во время обгона и врезался в Hyundai, разбив дорогую машину, которую он взял напрокат.

[#L1????????] Le troisième gardien du PSG, Marcin Bulka (20 ans), a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, rapporte @sportpl.



Le jeune polonais s'en est sorti indemne. pic.twitter.com/jgjDaPQPBm — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 28, 2020

Издание L`Equipe сообщает, что сам экс-вратарь "Челси" не пострадал, а вот водителя и пассажира Hyundai госпитализировали с незначительными травмами.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Булка сыграл в одном матче. Напомним, в текущей кампании "Пари Сен-Жермен" официально стал чемпионом Лиги 1 после решения досрочно завершить сезон.