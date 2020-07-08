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Теперь в Шальке или Интер: самый дорогой защитник Ниццы покидает клуб свободным агентом

Франция
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"Орлята" желают ему удачи

Теперь в Шальке или Интер: самый дорогой защитник Ниццы покидает клуб свободным агентом
Новина українською

Французский защитник сенегальского происхождения Маланг Сарр покидает футбольный клуб "Ницца". Срок действия трудового договора воспитанника "гимнастов" подошел к концу. Пресс-служба "Ниццы" уже пожелала 21-летнему исполнителю удачи в будущей карьере.

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Отметим, что Transfermarkt оценивает Маланга в 16 миллионов евро. Сарр может сыграть в центре или на левом фланге обороны. В сезоне 2019/20, который во Франции завершился досрочно, футболист вышел на поле в 19 матчах и забил 1 гол.

Известно, что интерес к Малангу проявляют немецкий "Шальке" и миланский "Интер". В любом случае, к новому клубу Сарр присоединится уже в статусе свободного агента.

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В статье: Ницца Ницца (Франция) Маланг Сарр
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