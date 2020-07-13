Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ рассчитывает подписать полузащитника Ромы до конца июля
Все ради экономии
"ПСЖ" намеревается укрепить центральную линию футболистом "Ромы". Об этом сообщает Le 10 Sport.
В планах у парижского гранда оформить трансфер Лоренцо Пеллегрини. Сделать это они планируют до конца июля, так как до этого срока действует клаусула в его контракте - 30 миллионов евро.
Читайте такжеКимпембе продлил контракт с ПСЖ до 2024 года
В текущем сезоне на счету итальянца 12 голевых передач в 27 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...