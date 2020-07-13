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ПСЖ рассчитывает подписать полузащитника Ромы до конца июля

Франция
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ПСЖ рассчитывает подписать полузащитника Ромы до конца июля
UA-Футбол
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"ПСЖ" намеревается укрепить центральную линию футболистом "Ромы". Об этом сообщает Le 10 Sport.

В планах у парижского гранда оформить трансфер Лоренцо Пеллегрини. Сделать это они планируют до конца июля, так как до этого срока действует клаусула в его контракте - 30 миллионов евро.

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В текущем сезоне на счету итальянца 12 голевых передач в 27 матчах.

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В статье: Рома (Рим) Лоренцо Пеллегрини Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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