Франция
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Официально: Мбаппе пропустит три недели и вряд ли сыграет с Аталантой
Шансы парижан серьезно упали
Килиан Мбаппе получил повреждение в финале кубка Франции. Для "ПСЖ" это плохая новость, так как скоро им играть в Лиге Чемпионов.
Как сообщает официальный сайт парижан, форвард пропустит три недели. Игра против "Аталанты" состоится через 16 дней, а значит, что шансы его появления на поле примерно равны нулю.
Point médical - @KMbappe— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 27, 2020
В текущем сезоне Килиан провел 34 матча и забил 30 голов.
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