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Официально: Мбаппе пропустит три недели и вряд ли сыграет с Аталантой

Франция
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Шансы парижан серьезно упали

Официально: Мбаппе пропустит три недели и вряд ли сыграет с Аталантой
UA-Футбол
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Килиан Мбаппе получил повреждение в финале кубка Франции. Для "ПСЖ" это плохая новость, так как скоро им играть в Лиге Чемпионов.

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Как сообщает официальный сайт парижан, форвард пропустит три недели. Игра против "Аталанты" состоится через 16 дней, а значит, что шансы его появления на поле примерно равны нулю.

В текущем сезоне Килиан провел 34 матча и забил 30 голов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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