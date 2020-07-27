Официально: Мбаппе пропустит три недели и вряд ли сыграет с Аталантой

Килиан Мбаппе получил повреждение в финале кубка Франции. Для "ПСЖ" это плохая новость, так как скоро им играть в Лиге Чемпионов.

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Как сообщает официальный сайт парижан, форвард пропустит три недели. Игра против "Аталанты" состоится через 16 дней, а значит, что шансы его появления на поле примерно равны нулю.

В текущем сезоне Килиан провел 34 матча и забил 30 голов.