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Икарди: Неймар совершенно далёк от того, что говорят о нём в СМИ

Франция
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Мауро рассказал о своем партнере по команде

Икарди: Неймар совершенно далёк от того, что говорят о нём в СМИ
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди рассказал о своих товарищах по команде Неймаре и Килиане Мбаппе.

"В реальности Неймар совсем не такой, каким его представляют. А мы прекрасно знаем, каков он. И когда знаешь человека так хорошо, то можешь прекрасно с ним ладить, потому что Неймар совершенно далёк от того, что говорят в СМИ. Он всегда счастлив и хорошо себя ведёт с окружающими. И он очень скромный. Очень важно быть естественным, потому что в итоге мы все большая семья и практически всё время проводим вместе. А хорошее настроение Неймара помогает нам чувствовать себя хорошо.

Всё, что я рассказал о Неймаре, относится и к Мбаппе. Он ещё молод, но уже добился великих результатов. Для своего возраста он невероятно зрелый. А его поведение также влияет на настроение всех членов группы", — приводит слова Икарди France Football.

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В статье: Неймар Мауро Икарди ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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