ПСЖ победил Лион по пенальти и выиграл второй Кубок за неделю

Неделю назад "ПСЖ" обыграл "Сент-Этьен" в финале Кубка Франции. Сегодня парижане в другом финале - Кубка лиги - одолели вечного антагониста зеленых - "Лион". "Ткачи" сопротивлялись храбро и не выглядели андердогами по ходу матча, но в серии пенальти дали слабину первыми.

Первый тайм прошел в равной борьбе, и это не фигура речи. Команды активно сражались за мяч и территорию, вспомнив про ворота лишь под самый перерыв.

Из ярких эпизодов до перерыва на ум приходят только элегантные финты Марко Верратти в центре поля, жесткая игра Бруно Гимараеса, либеральное судейство Жерома Бризара и отвратительные действия Уссема Ауара с одной стороны и Икарди - с другой.

В таких условиях Неймар получился как бы отрезанным от команды, из-за чего ему приходилось опускаться низко в поисках мяча. Его останавливали мелкими фолами, он злился и это не шло на пользу "ПСЖ", который до перерыва лишь раз реально угрожал воротам - дальний выстрел Гана Гуйе в эффектном прыжке отразил Антони Лопеш.

С другой стороны, "Лион" тоже не искрил моментами - вообще у "Ткачей" до перерыва даже ударов в створ не было. Хотя опасные ситуации были - и Денайер остро пробивал головой, и Дембеле обязан был замыкать прострел, но умудрился промахнуться по мячу.

После перерыва характер матча не поменялся - "Лион" и не думал уступать фавориту, отвечал своими атаками на попытки "ПСЖ", и на некоторых отрезках даже выглядел предпочтительнее.

Именно "Ткачи" создали первый реально голевой момент во втором тайме, но мяч после удара Депая и рикошета чуть разминулся с ближней штангой. "ПСЖ" ответил на это выстрелом Неймара со штрафного - опять на высоте был Лопеш. В остальном команды ограничивались полумоментами да подходами к штрафной. У "ПСЖ" пару раз ошибся ветеран Тиаго Силва, у "Лиона" местами чудил Денайер. Это способствовало остроте.

"Ткачи" начали постепенно сдавать в середине тайма, и тренерский штаб моментально на это отреагировал - уже к 80-й минуте на поле вышли сразу четверо новых игроков. Это снова выровняло игру. Один из вышедших со скамейки - Токо-Экамби - даже мог решить исход матча, но в контратаке пробил прямо во вратаря.

Хотя, конечно, лучший шанс вырвать победу в основное время был не у камерунца, а у Неймара - он бил головой под перекладину минуты за три до конца, но Антони Лопеш снова вытащил тяжелейший мяч. Пришлось играть экстратаймы.

В первом 15-минутном отрезке команды создали ровно по одному голевому шансу - у "ПСЖ" хорошо бил Ди Мария, но Лопеш в энный раз выручил команду. У "Лиона" же обязан был как минимум попадать в створ Траоре, но замялся и пробил с рикошетом чуть мимо. Решающего преимущества по игре ни у одной из команд не наблюдалось.

Во второй 15-минутке не было и этого - сильно уставшие команды сподобились только на бессмысленное перекатывание мяча. Лишь на 119-й минуте Рафаэл подтвердил репутацию не самого надежного защитника, отпустил Ди Марию, пошел в подкат и был удален. Неймар, однако, со штрафного пробил по воробьям. Это был последний удар в основное время - матч перешел в серию пенальти.

Уже там команды образцово пробили по пять стартовых ударов, а вот дальше у "Лиона" к мячу подошел Бертран Траоре и пробил легко для Наваса. Ответный удар забил Сарабия - и так Париж выиграл последний Кубок французской лиги в истории. С нового сезона турнир закрывают из-за отсутствия места в календаре.

Хороший сезон для команды Тухеля - она выиграла абсолютно все, что могла дома. Теперь бы еще не оплошать в Лиге чемпионов. Впрочем, это будет уже совсем другая история.

Париж. "Стад де Франс"

"ПСЖ" - "Лион" - 0:0 (6:5)

"ПСЖ": Кейлор Навас - Курзава (Керер, 70), Тиаго Силва (Паредес, 90), Кимпембе, Баккер - Маркиньос - Гуйе (Эррера, 58), Верратти - Ди Мария, Икарди (Сарабия, 58), Неймар

"Лион": Антони Лопеш - Дюбуа (Рафаэл, 86), Денайер, Марсело (Андерсен, 80), Марсал, Корне - Какере, Бруно Гимараес (Тиаго Мендес, 65), Ауар - Дембеле (Траоре, 80), Депай (Токо-Экамби, 80)

Предупреждения: Тиаго Силва, 55, Андер Эррера, 79, Маркиньос, 94, Паредес, 100, Ді Марія, 115 - Какере, 19, Бруно Гимараес, 61, Марсал, 94

Удаление: Рафаэл, 119