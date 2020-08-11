Лидер обороны чемпионского Монако перешел в Беневенто

Опытный центрбек Камил Глик не продлил контракт с "Монако" и как свободный агент подписался в "Беневенто", информирует официальный сайт клуба.

Соглашение 32-летнего ветерана с "Ведьмами" рассчитано до лета 2023-го, как он и добивался. Ранее монегаски предлагали ему только годичное соглашение.

Глик выступал в Серии А в 2010-16 годах за "Палермо", "Торино" и "Бари", после чего перешел в "Монако", с которым доходил до полуфинала Лиги чемпионов и выигрывал Лигу 1 в 2017 году. В общей сложности на счету поляка 167 матчей (14 голов) за монегасков.

Место Глика в основе "Монако" в новом сезоне займет уже приобретенный у "Реймса" за 14 млн евро Аксель Дисаси.