  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лидер обороны чемпионского Монако перешел в Беневенто
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер обороны чемпионского Монако перешел в Беневенто

Франция
(1 голосов)

Камил Глик вернулся в Серию А

Лидер обороны чемпионского Монако перешел в Беневенто
Новина українською

Опытный центрбек Камил Глик не продлил контракт с "Монако" и как свободный агент подписался в "Беневенто", информирует официальный сайт клуба.

Соглашение 32-летнего ветерана с "Ведьмами" рассчитано до лета 2023-го, как он и добивался. Ранее монегаски предлагали ему только годичное соглашение.

Глик выступал в Серии А в 2010-16 годах за "Палермо", "Торино" и "Бари", после чего перешел в "Монако", с которым доходил до полуфинала Лиги чемпионов и выигрывал Лигу 1 в 2017 году. В общей сложности на счету поляка 167 матчей (14 голов) за монегасков.

Место Глика в основе "Монако" в новом сезоне займет уже приобретенный у "Реймса" за 14 млн евро Аксель Дисаси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы Монако Камил Глик Беневенто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...