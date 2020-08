Десятки больных и сплошные переносы: Лига 1 провалила подготовку к сезону

Еще весной миллионы фанатов возмущались трусливой позицией французских чиновников, которые, в отличие от немцев, англичан, итальянцев, испанцев и многих других, не стали доигрывать чемпионат, ссылаясь на пандемию COVID-19.

С тех пор прошло почти полгода, но французы продолжают наступать на те же грабли. Они не переняли опыт соседних стран и УЕФА в организации футбольных матчей в сложный период, из-за чего Лига 1 пребывает под угрозой срыва уже на старте.

Количество случаев коронавируса среди футболистов растет слишком быстро. Например, в "Страсбуре" неполные две недели назад заболели 8 игроков - по слухам, кто-то из команды неудачно сходил в ночной клуб. Тогда же "Монпелье" заявил о пяти случаях заражения, среди которых один из лидеров коллектива - полузащитник Флоран Молле.

Восемь больных в "Нанте" - среди них основная пара опорных полузащитников Абдулайе Туре - Мехди Абед. Сегодня в "Дерби Атлантик" против "Бордо" мы их не увидим.

И это только те, которые идут на поправку. Если же говорить сугубо за два последних дня перед стартом сезона, то картина еще печальнее. Сегодня, 21 августа, "Анже" объявил, что болеет вингер Райан Аит-Нури - причем болезнь у него протекает с осложнениями. Также сегодня о двух случаях заражения поведала "Ницца", но имен не раскрыла. Еще один больной в "Монако". Наконец, в "Лансе" с утра сообщили, что дома на самоизоляции фулбек Жонатан Клаусс.

Даже матч-открытие чемпионата "Марсель" - "Сент-Этьен" пришлось в авральном порядке переносить - в столице Прованса на COVID больны сразу пятеро игроков основы, в том числе символы южан Стив Манданда и Димитри Пайет. La Provance пишет, что это не предел, ведь очаг болезни уже непосредственно в самом клубе.

В то время, как немцы или англичане разработали очень жесткую систему тестирования и контроля всех причастных к организации матчей, французы даже не подумали ужесточить правила. Лига положилась на клубы, а те, в свою очередь, на сознательность футболистов и персонала. Первые плоды этой политики мы видим сегодня.

Во-вторых, Лига 1 так и не адаптировала регламент к новым условиям, как это ранее сделал УЕФА. В новом розыгрыше еврокубков даже если в команде 13 больных - она обязана играть. Если игроков вообще не хватает для заявки - техническое поражение. За безалаберность нужно отвечать. В то же время во Франции по действующему регламенту если в команде больше трех больных на COVID - игра, скорее всего, будет перенесена.

Breaking | AS Monaco announce that they have a 1st team player who has tested positive for COVID-19.



Active cases in 8 Ligue 1 clubs’ playing squads now.