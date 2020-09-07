Депай, Траоре и, вероятно, Ауар: Лион устраивает масштабную распродажу

Решение французских властей не продолжать футбольный сезон-2019/20 больно ударило по "Лиону". В клубе подсчитали, что за время паузы потеряли 111,7 млн евро дохода - это больше трети от всего бюджета "Ткачей" (310 млн). Вдобавок чемпионат остановили в тот момент, когда "Лион" был за пределами еврокубковой зоны - в итоге клуб остался без международных матчей впервые за 25 лет.

Жан-Мишель Ола уже объявил, что подаст иск на LFP для компенсации убытков, но инсайдеры говорят, что юридических перспектив у дела нет.

В "Лионе" это тоже понимают, поэтому лихорадочно разгружают платежку, чтобы избежать новых долгов или внимания со стороны УЕФА за несоблюдение финансового фейр-плей. Полуфинал Лиги чемпионов в прошлом - теперь задача "Лиона" поскорее распродать состав, добившийся для клуба такой чести.

Еще до возобновления ЛЧ "Ткачи" продали хавбека Мартена Террье в "Ренн" за 12 млн евро. Ушли из команды и молодые таланты - Амин Гуири пополнил "Ниццу" за 7,5 млн, Умар Соле поехал в "Зальцбург" за 4,5.

Теперь пришла очередь игроков основы. Вчера "Ткачи" отпустили 29-летнего левого защитника Фернандо Марсала в "Вулверхэмптон" всего за 2 млн. Бразилец показывал высокий уровень футбола, но получал солидную зарплату. В "Лионе" решили, что будет правильнее дать шанс 19-летнему Синали Дьоманде, который неплохо проявлял себя на сборах.

Уже сегодня France Football узнал, что "Ткачи" разрывают контракт с правым беком Рафаэлом (экс-"МЮ") и он отбывает в "Башакшехир". Опять же, причина - большая зарплата.

Параллельно L’Equipe написал, что на "Люмьере" со дня на день ждут официального предложения "Барселоны" по Мемфису Депаю. Голландец - лидер нападения "Лиона" последних лет, но он же и самый высокооплачиваемый игрок команды и зарабатывает 350 тысяч евро в месяц. Известно, что на "Камп Ноу" Депая хочет видеть Рональд Куман, и Ола намерен этим воспользоваться, выручив по меньшей мере 30 млн евро.

Тот же L’Equipe пишет, что на очереди выпавший из основы Бертран Траоре, а также центрфорвард Муса Дембеле. Первый интересен ряду клубов АПЛ, куда его готовы отпустить за 20 млн. А вот со вторым проблема - он затормозился в развитии, и желающих платить требуемые 30-40 млн за него сейчас нет. Скорее всего, Дембеле отыграет в "Лионе" еще сезон.

Наконец, главный бриллиант школы "Лиона" последних лет Уссем Ауар тоже на низком старте. Не самые надежные британские таблоиды, вроде Metro, еще вчера информировали о переговорах "Ткачей" с "Канонирами" по полузащитнику - дескать, лондонцы предлагали 32 млн фунтов и Маттео Гендузи, но получили отказ. Логика в этом есть - "Лиону", чтобы закрыть дыры в бюджете, нужен кэш, а заменить Ауара и без Гендузи найдется кем.

В общем, все идет к тому, что в новом сезоне мы увидим совсем другой, менее опытный и опасный "Лион". Если Депай и Ауар уйдут - это будет означать почти гарантированное отсутствие борьбы за чемпионство во Франции.

С другой стороны, экстраполировать ситуацию в "Лионе" на все французские клубы не стоит. "Ткачи" уязвимы, поскольку финансируются из разных источников и зависимы от своих игровых результатов. В то же время у "ПСЖ" есть катарские нефтедоллары, "Монако" содержат россияне, "Марсель" - американский миллиардер Маккорт, "Ниццу" - №1 британского рейтинга Forbes Джим Рэтклифф, "Ренн" - богатейший человек Франции Франсуа Пино.