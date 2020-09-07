Спортивный директор ПСЖ: Недопустимо, что мы узнаем о коронавирусе Мбаппе из СМИ

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо высказался о положительном тесте Мбаппе на коронавируса.

"Я считаю, что это недопустимо, что "ПСЖ" узнает о положительном результате одного из наших игроков только из СМИ. Никто из федерации нам не позвонил.

Мы лично связались с Мбаппе, чтобы узнать всю информацию. Все читают лекции "ПСЖ", но вести себя по отношению к любому клубу - неуважение. Мы говорили только с Килианом", - приводит слова Леонардо RMC Sport.

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Отметим также, что "ПСЖ" стартует в Лиге 1 10-го сентября. Однако из-за частых вспышек СOVID-19 встречу могут перенести.