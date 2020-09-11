Бордо - Лион 0:0. Без ворот и с плохой игрой Депая

На протяжении двух последних недель пресса мусолила тему трансферов Депая и Ауара из "Лиона". В итоге это сказалось не только на лидерах "Ткачей", но и на всей команде.

"Лион" вроде как побежал со старта и даже создал два шанса - Токо-Экамби и Дембеле пробили чуть мимо створа. Но уже минуты с 20-й начал сбавлять обороты, и матч пошел по сценарию "Бордо", который, не имея достаточного класса для игры на встречных курсах, предложил вязкую, жесткую борьбу в средней зоне практически без ворот.

За все 90 минут жирондинцы в атаке предложили только одиночные индивидуальные успехи Хвана, Де Превиля и Калу, которые никак не складывались в цельную картинку. Да и к реальной опасности по сути не вели.

У "Лиона", естественно, с этим было получше. Активность Дюбуа могла подарить гостям гол еще под занавес первого тайма, но и Дембеле, и Токо-Экамби, и Депай не демонстрировали малейшего голевого чутья.

После перерыва игра не изменилась - "Лион" дальше атаковал, но стопроцентный момент был лишь один - когда Ауар пробил в стойку. Кроме того, Мендес неплохо прикладывался издали, Корне на силу пробил в Костиля со штрафного. Но этого оказалось мало, чтобы напугать опытного стража ворот.

Отдав мяч фавориту, жирондинцы совсем лишили его пространства. В теории помочь пробить эту стену должен был Депай, но он, кажется, больше думал о контракте с "Барселоной", чем непосредственно об игре. Ну а верховые навесы с флангов от Дюбуа и Корне стали легкой добычей для Косельни.

В итоге у "Лиона" первая в новом сезоне осечка - и первый серьезный повод задуматься. Капитану команды надо менять отношение, если он действительно капитан. Касательно "Бордо", то он сегодня предпочел синицу журавлю. Учитывая перманентный управленческий кризис в клубе, имеет право, чего уж.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Лион" - 0:0

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Бенито - Башич, Отавио - Калу (Адли, 62), Де Превиль (Маджа, 74), Уден (Пундже, 90+1) - Хван (Бриан, 74)

"Лион": Лопеш - Андерсен, Марсело, Денайер - Дюбуа, Гимараес (Тиаго Мендес, 59), Какре, Корне - Токо-Экамби (Шерки, 83), Депай (Кадевере, 73), Дембеле (Ауар, 59)

Предупреждения: Отавио, 56 - Дембеле, 22, Марсело, 30, Андерсен, 68, Бриан, 79