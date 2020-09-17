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Забили на 93-й минуте. ПСЖ - Метц 1:0. Видео гола и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Дракслер выручил по полной программе

Забили на 93-й минуте. ПСЖ - Метц 1:0. Видео гола и обзор матча
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Без подхватившего COVID Мбаппе и дисквалифицированного Неймара у "ПСЖ" снова возникли огромные проблемы в Лиге 1. Правда, в этот раз их удалось решить в самый последний момент.

Решающий гол Юлиан Дракслер забил на 93-й минуте, когда Париж уже играл вдевятером после удаления Абду Дьялло и травмы Хуана Берната. Помог немцу в этом неудачный вынос от вратаря "Метца" Антони Укиджа, который до этого выглядел практически безупречно.

"ПСЖ" - "Метц" - 1:0

Гол: Дракслер, 90+3

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В статье: Хуан Бернат Юлиан Дракслер "Метц" Пари Сен-Жермен (Париж)
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