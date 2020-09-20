Франция
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В одну калитку. Ницца - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
Первая легкая победа парижан в новом сезоне
После трех крайне тяжелых матчей на старте "ПСЖ" наконец-то показал чемпионскую игру. У разбалансированной "Ниццы" не нашлось аргументов против скорости и дриблинга Мбаппе, стандартов Ди Марии и элегантного контроля мяча в средней зоне.
Парижу даже не пришлось прессинговать - хозяева сами дарили и мяч, и возможности. Фаворит этим пользовался без стеснения.
"Ницца" - "ПСЖ" - 0:3
Голы: Мбаппе, 38 (с пенальти), Ди Мария, 45+1, Маркиньос, 66
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