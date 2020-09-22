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"Сраный китаец". Неймар обозвал японского защитника Марселя – у провансальцев есть доказательства

Франция
(2 голосов)

Бразилец всегда попадает в странные истории…

"Сраный китаец". Неймар обозвал японского защитника Марселя – у провансальцев есть доказательства
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар оскорбил защитника "Марселя" Хироки Сакаи во время недавнего поединка в рамках третьего тура Лиги 1 (0:1). Матч закончился дракой и пятью удалениями.

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По информации El Desmarque со ссылкой на издание Cope, бразильский форвард обозвал японского футболиста "сраным китайцем". У пресс-службы "Марселя" даже есть кадры с доказательствами.

Напомним, Неймар обвинил в расизме защитника провансальцев Альваро Гонсалеса, из-за чего было начато целое расследование. Подключили даже специалистов по чтению по губам. К слову, бразилец уже получил 3 матча дисквалификации.

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В статье: расизм Марсель (Франция) Неймар Лига 1 Марсель Альваро Гонсалес Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Хироки Сакаи Олимпик (Марсель)
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Источник:
eldesmarque

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
22.09.2020 в 15:21
вот так бесславно Неймар заканчивает карьеру футболиста. не имея уважения среди футбольного общества. хотя 7-8 лет назад им восхищались и видели в нем невероятный талант.. вот так быывает
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+1
-1
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Serega1111 (Киев)
22.09.2020 в 15:04
Бабский срач
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+2
0
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simargl (Чернигов)
22.09.2020 в 14:45
Так чем чернее, тем больший расист. А Гонсалеса вообще "гребаным педиком" обозвал... никакой политкорректности))))
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.09.2020 в 14:12
Нееееемооожет быть! Борец против расизма, униженный и оскорбленный, и внезапно сам же РАСИСТ. Никогда такого не было, и вот опять.
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