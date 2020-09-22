"Сраный китаец". Неймар обозвал японского защитника Марселя – у провансальцев есть доказательства

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар оскорбил защитника "Марселя" Хироки Сакаи во время недавнего поединка в рамках третьего тура Лиги 1 (0:1). Матч закончился дракой и пятью удалениями.

Читайте также Обезьяна или идиот? К делу Гонсалеса и Неймара подключили специалистов по чтению по губам

По информации El Desmarque со ссылкой на издание Cope, бразильский форвард обозвал японского футболиста "сраным китайцем". У пресс-службы "Марселя" даже есть кадры с доказательствами.

Напомним, Неймар обвинил в расизме защитника провансальцев Альваро Гонсалеса, из-за чего было начато целое расследование. Подключили даже специалистов по чтению по губам. К слову, бразилец уже получил 3 матча дисквалификации.