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"Сраный китаец". Неймар обозвал японского защитника Марселя – у провансальцев есть доказательства
Бразилец всегда попадает в странные истории…
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар оскорбил защитника "Марселя" Хироки Сакаи во время недавнего поединка в рамках третьего тура Лиги 1 (0:1). Матч закончился дракой и пятью удалениями.
По информации El Desmarque со ссылкой на издание Cope, бразильский форвард обозвал японского футболиста "сраным китайцем". У пресс-службы "Марселя" даже есть кадры с доказательствами.
Напомним, Неймар обвинил в расизме защитника провансальцев Альваро Гонсалеса, из-за чего было начато целое расследование. Подключили даже специалистов по чтению по губам. К слову, бразилец уже получил 3 матча дисквалификации.
???? Informa @JaviGC10— El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2020
???? "El Olympique de Marsella tiene unas imágenes en las que se demuestra que Neymar llama "Chino de mierda" a Hiroki Sakai"
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6IW8YnUkLK