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В ПСЖ выбрали лучшего игрока в истории клуба. Это не Златан

Франция
(3 голосов)

Париж подводит итоги 50-летия

В ПСЖ выбрали лучшего игрока в истории клуба. Это не Златан
Новина українською

Сегодня были опубликованы результаты опроса, который проводил "ПСЖ" в честь своего 50-летия. Клуб был основан в 1970-м путем слияния ФК "Париж" и ФК "Сен-Жермен".

Журналисты, болельщики и бывшие игроки клуба признали лучшим футболистом, когда-либо надевавшим футболку парижан, бразильца Раи. Он выступал за "ПСЖ" в 1993-98 годах, провел за команду 201 матч (66 голов), был ее капитаном и выигрывал с парижанами их единственный международный трофей - Кубок кубков-1996.

Второе место в опросе на лучшего игрока занял Златан Ибрагимович, третье - легенда 80-х Сафет Сушич.

Лучшим тренером в истории "ПСЖ", как ни странно, болельщики выбрали Карло Анчелотти, который тренировал команду всего лишь два сезона - с 2011-го по 2013-й. При этом именно "Папе Карло" удалось поставить на конвеер чемпионства и Кубки Франции - впервые за всю историю клуба.

Самым "эмблематичным" игроком был признан Луис Фернандес - воспитанник клуба и его лидер в 1978-86 годах, который затем добился с "ПСЖ" успехов как тренер в 90-ые.

Ну а приз за лучший гол парижане отдали Педру Паулете за его мяч в ворота "Марселя" и Фабьена Бартеза в 2004 году.

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В статье: Златан Ибрагимович Карло Анчелотти Педру Паулета Луис Фернандес Сафет Сушич Пари Сен-Жермен (Париж) Раи
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Источник:
L`Equipe

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Комментарии (4)
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PiterCantrope (Франківськ)
29.09.2020 в 21:07
Мені подумалось, що виберуть Мбаппе. Щоб його якось спробувати задобрити і підштовхути до того, щоб він лишився в клубі.
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PiterCantrope (Франківськ)
29.09.2020 в 21:20
Але судячи зі статті, то вибирали більше фанати, а не клуб. Тому вибір гарний і розсудливий.
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Микко82 (Херсон)
29.09.2020 в 20:48
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Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 20:23
Я думал, Джорджа Веа выбрали лучшим, оказалось нет. А Златан... Златан, он - Мега, но в истории ПСЖ его след не настолько выдающийся.
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