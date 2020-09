В ПСЖ выбрали лучшего игрока в истории клуба. Это не Златан

Сегодня были опубликованы результаты опроса, который проводил "ПСЖ" в честь своего 50-летия. Клуб был основан в 1970-м путем слияния ФК "Париж" и ФК "Сен-Жермен".

Журналисты, болельщики и бывшие игроки клуба признали лучшим футболистом, когда-либо надевавшим футболку парижан, бразильца Раи. Он выступал за "ПСЖ" в 1993-98 годах, провел за команду 201 матч (66 голов), был ее капитаном и выигрывал с парижанами их единственный международный трофей - Кубок кубков-1996.

Второе место в опросе на лучшего игрока занял Златан Ибрагимович, третье - легенда 80-х Сафет Сушич.

Лучшим тренером в истории "ПСЖ", как ни странно, болельщики выбрали Карло Анчелотти, который тренировал команду всего лишь два сезона - с 2011-го по 2013-й. При этом именно "Папе Карло" удалось поставить на конвеер чемпионства и Кубки Франции - впервые за всю историю клуба.

Самым "эмблематичным" игроком был признан Луис Фернандес - воспитанник клуба и его лидер в 1978-86 годах, который затем добился с "ПСЖ" успехов как тренер в 90-ые.

Ну а приз за лучший гол парижане отдали Педру Паулете за его мяч в ворота "Марселя" и Фабьена Бартеза в 2004 году.

Thierry Gilardi on en peux plus de Stephane Guy

Psg/Om but de Pauleta Gilardi au commentaire pic.twitter.com/aYm1Bl0dem