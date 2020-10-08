Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Депай рассказал, почему трансфер в Барселону не состоялся
Однако подробностей пока нет
Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал сорвавшийся трансфер в стан "Барселоны".
"Жизнь продолжается. Всё было довольно близко к переходу. Не буду вдаваться в подробности, но были определённые условия, которые помешали трансферу. Но я считаю, что на всё есть своя причина.
Сейчас я сосредоточен на "Лионе" и хочу снова играть здесь важную роль. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Если я продолжу делать своё дело, "Барса" может сохранить свой интерес. Сейчас мне нужно переключиться", – цитирует Депая Voetbal International.
Напомним, переход голландского нападающего французского "Лиона" Мемфиса Депая в испанскую "Барселону" не состоялся. Руководство "Барсы" уведомило "Лион" о том, что не будет подписывать контракт с игроком. Причина того, что сделка сорвалась, — несостоявшийся переход в "Манчестер Юнайтед" французского полузащитника Усмана Дембеле.
Популярное сейчас
- "Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
- Минус два у Олимпика, полноценный трансфер Мариуполя. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Бразильский нападающий не попал в Динамо из-за правил регистрации игроков в Украине
- Рекорд Бреста: клуб продал опорника в АПЛ за 15 млн евро
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск