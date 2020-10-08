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Депай рассказал, почему трансфер в Барселону не состоялся

Франция
(1 голосов)

Однако подробностей пока нет

Депай рассказал, почему трансфер в Барселону не состоялся
Новина українською

Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал сорвавшийся трансфер в стан "Барселоны".

"Жизнь продолжается. Всё было довольно близко к переходу. Не буду вдаваться в подробности, но были определённые условия, которые помешали трансферу. Но я считаю, что на всё есть своя причина.

Сейчас я сосредоточен на "Лионе" и хочу снова играть здесь важную роль. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Если я продолжу делать своё дело, "Барса" может сохранить свой интерес. Сейчас мне нужно переключиться", – цитирует Депая Voetbal International.

Напомним, переход голландского нападающего французского "Лиона" Мемфиса Депая в испанскую "Барселону" не состоялся. Руководство "Барсы" уведомило "Лион" о том, что не будет подписывать контракт с игроком. Причина того, что сделка сорвалась, — несостоявшийся переход в "Манчестер Юнайтед" французского полузащитника Усмана Дембеле.

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В статье: Лион Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 16:59
Перефразируя одного мультипликационного героя: чтобы купить что-нибудь ненужное, нам надо сначала продать что-нибудь ненужное, ибо у нас денег нет!
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