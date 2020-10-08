Депай рассказал, почему трансфер в Барселону не состоялся

Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал сорвавшийся трансфер в стан "Барселоны".

"Жизнь продолжается. Всё было довольно близко к переходу. Не буду вдаваться в подробности, но были определённые условия, которые помешали трансферу. Но я считаю, что на всё есть своя причина.

Сейчас я сосредоточен на "Лионе" и хочу снова играть здесь важную роль. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Если я продолжу делать своё дело, "Барса" может сохранить свой интерес. Сейчас мне нужно переключиться", – цитирует Депая Voetbal International.

Напомним, переход голландского нападающего французского "Лиона" Мемфиса Депая в испанскую "Барселону" не состоялся. Руководство "Барсы" уведомило "Лион" о том, что не будет подписывать контракт с игроком. Причина того, что сделка сорвалась, — несостоявшийся переход в "Манчестер Юнайтед" французского полузащитника Усмана Дембеле.