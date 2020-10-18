Игра ее жизни: как Корин Дьякр покоряла мужской футбол

"Корин Дьякр - она как Дидье Дешам. У них очень похожие характеры. Оба сильны ментально, их почти невозможно переубедить, и при этом они пользуются беспрекословным авторитетом".

Так президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил на этой неделе, продлевая с Корин контракт - она останется во главе женской сборной как минимум до 2022 года. Логичное решение, учитывая выход в четвертьфинал ЧМ и очень достойную игру. Даже непобедимые американки намучились с командой мадам Дьякр, не говоря про остальных.

Корин, в некоторой степени, икона женского футбола. Она выступала в чемпионате Франции почти 20 лет, была капитаном сборной и провела за нее рекордный 121 матч (14 голов). Но знаменитой ее сделало вовсе не это.

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Клермон-Ферран очень далекий от футбола, хотя и спортивный городок. Здесь проживает чуть больше 130,000 человек, зато есть сразу два стадиона. 20-тысячник "Марсель Мишлен" был построен еще до Первой мировой и расположен в самом сердце города. Это главная арена всей Оверни. Кроме того, далеко на окраине стоит новенький "Габриэль Монпье" на 10 тысяч мест.

Так вот, на большой арене в Клермон-Ферране играют в регби, и каждые выходные трибуны набиты битком. А вот на маленькой, где проводят футбольные матчи, средняя посещаемость на уровне 3,000 зрителей.

Местный "Клермон Фут" ни разу за всю историю не выступал в элитном дивизионе, зато неоднократно терял профессиональный статус и кое-какую стабильность обрел лишь в XXI веке. Для контекста, регбийный "Клермон Овернь" дважды выигрывал чемпионат Франции и трижды играл в финалах Кубка европейских чемпионов.

В 2014 году президент футбольного "Клермона" Клод Миши психанул и попытался хоть раз украсть у могущественных соседей внимание публики. Его решение перед сезоном-2014/15 назначить на пост тренера португалку Хелену Кошту потрясло СМИ и болельщиков. Вслух сомнений в новом тренере никто не выказывал - время сами понимаете какое, но вопросов задавалось много. За плечами у Кошты была работа в структуре "Бенфики" и посты в женском футболе, но это совсем не то, что руководить мужской командой. Почти в любой автобиографии футболиста есть истории про жесткие разборки и даже мордобой в раздевалке. Бутса Фергюсона в Дэвида Бекхэма - это классика жанра.

И Хелена поплыла. Спустя месяц с небольшим, когда чемпионат вот-вот должен был начаться, она подала в отставку, обвинив мсье Миши в "неуважении и любительском отношении к футболу".

Хелена Кошта и Клод Миши

Позже Кошта разъяснила, что клуб продавал игроков без ее ведома - среди прочего, ушли двое лучших бомбардиров. Странноватая позиция. Она не могла не знать, что "Клермон Фут" - беднейший клуб Лиги 2, и чтобы выживать он каждое лето обновляет состав процентов на 30. Миши тогда обиделся не на шутку.

"Ну она же женщина, поэтому тут могло быть много факторов. Для меня это непонятное, иррациональное решение. Она придумала какие-то проблемы с доверием. Понятия не имею, зачем это все".

Тогда-то на сцене и появилась мадам Дьякр.

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После позорного побега Кошты подумалось, что президент "Клермона" бросит валять дурака и наймет тренера "привычного" пола. Позже мсье Миши признавался, что ему прислали 45 резюме - 44 мужчины и 1 женщина. И вы уже знаете, кого он выбрал.

В отличие от Кошты, Корин Дьякр прекрасно знали во французском футболе - как не знать многолетнего капитана сборной, пускай и женской. После вынужденного завершения карьеры из-за травмы она работала дома с "Суайо", затем перебралась ассистенткой в сборную. А в 2014 году первой из женщин во Франции получила Pro-диплом, дающий право работать на уровне мужской Лиги 1.

"Мы с ней встретились, я предложил ей посетить Клермон, чтобы составить впечатление. Она приехала через два дня, поговорила со мной, с персоналом. Мы предложили ей ту же зарплату, которую получал на ее месте тренер-мужчина. Она взяла время подумать и вскоре позвонила. Наш состав был укомплектован лишь наполовину, риски были высоки, но она не побоялась".

Рассказ Клода Миши предельно прост, но вот жилось мадам Дьякр поначалу сложно. Ее пресс-конференции напоминали День Сурка. Всякий раз журналисты приходили и спрашивали одно и то же. Как ей работается с мужчинами? Не чувствует ли она дискомфорта? Пускают ли ее футболисты в раздевалку, когда переодеваются? Это был кошмар.

"Естественно, я не вхожу, пока они переодеваются, но я не хочу все это обсуждать. Первая, первая, первая… Мне надоело. Давайте будем говорить об игре, мы собрались здесь для этого".

После очередного поражения Дьякр набросилась на журналиста, и это несколько остудило горячие головы. Но вопросов по игре она все равно не дождалась - ее спрашивали о личной жизни, зарплате, феминизме. В общем, о чем угодно, кроме футбола. И так было не менее полугода, после которых "Клермон Фут" пошел вверх.

***

Сложно сохранить прописку в дивизионе, когда у тебя нету денег. "Клермон Фут" при Дьякр мог похвастать бюджетом в 6 млн евро - худший показатель в Лиге 2. Тем не менее, чемпионат команда завершила серией из семи матчей без поражений.

Дьякр быстро делала себе репутацию. Зрители полюбили ее 4-3-3 с очень агрессивным прессингом в средней зоне. Если игрока "Клермона" отыгрывали - он тут же фолил, прямо как "Хетафе" Пепе Бордаласа. Практиковала и мадам-тренер и искусственный офсайд, все еще популярный в женском футболе. А вообще игра "Всадников" сильно зависела от слаженности, дисциплины и везения. Дьякр не хватало игроков, способных затащить на индивидуальном мастерстве, отсюда и попытки перехватывать как можно выше. Если не везло - пиши пропало.

"После первого сезона я почистила раздевалку. Часть игроков считала меня любителем, и что им все сойдет с рук, поскольку я женщина. Были некоторые вещи, которые они бы не делали с тренером-мужчиной. Других мы отпустили, потому что их заботило собственное эго, а не успехи команды".

Дьякр действовала очень жестко и вскоре Клермон покинули пятеро игроков, а еще семеро были переведены в дубль. Тренер набирала новую команду - и уже через полгода та привела ее к званию "Наставник года" в Лиге 2. Так федерация оценила третье место самого бедного клуба дивизиона после первого круга.

"Я говорю это абсолютно честно: Корин Дьякр спасла мою карьеру. На тот момент я уже шесть месяцев не играл. Еще один сезон без футбола - и все было бы кончено. Она помогла мне поверить в себя. Остальное вы знаете".

Это слова Гаэтана Лаборда, теперь основного центрфорварда "Монпелье". Дьякр подобрала его, когда у него не было малейшего шанса в "Бордо", и парень выдал прекрасный второй круг, забив 8 голов. Та же история с Адриеном Юну. Сегодня он первый на замену в "Ренне", но до мадам Дьякр в Бретани вообще не получал минут. Ну и, конечно, Фамара Дьеду. Большой парень приплыл в Европу из Сенегала в поисках лучшей жизни, но его везде забраковали. До "Клермона" у него был ровно один мяч в профессиональном футболе, но в первом же сезоне с Дьякр Фамара наколотил 21 гол и выиграл спор бомбардиров. Мадам тренер наладила его жизнь - сейчас Дьеду основной в "Бристоле".

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Очень жаль, что Дьякр в итоге не вывела "Всадников" в элиту - в самой концовке команде не хватило опыта и, что греха таить, мастерства. Вдобавок слишком мощно провели год "Нанси" и "Дижон", оторвавшиеся от всех еще на экваторе сезона.

Для нищего "Клермона" соперничество с такими клубами было сказкой. Увы, она закончилась сразу после финального тура. "Всадники" вернули по домам арендованных, распродали всех, кто кого-то заинтересовал, и все началось сначала. У Дьякр уже тогда было полно предложений даже из других стран, но она осталась еще на сезон. За призы, правда, больше не боролась, но легко сохранила прописку и подготовила для Лиги 1 Матиаса Лаге ("Анже"), Фабьена Сентонза ("Метц") и мощного центрфорварда Людовика Ажорга, вокруг которого строится теперь нападение "Страсбура".

А потом она ушла - вернулась в сборную Франции, где после успехов с мужчинами ее немедленно позвали главным тренером. На дворе было лето 2017-го.

"Мне не удалось избежать пересудов, типа, что женщина вообще делает в футболе? Проблема в том, что меня постоянно пытались сравнивать с тренерами-мужчинами. Но я это предвидела. Знала, что будет непросто, что будет сопротивление. Со временем это стало меня даже забавлять".

***

Дьякр выручили характер и хватка - она выросла без отца, разбившегося в автокатастрофе, и ныть не умеет. Ну и еще она обожает командовать. Не все из ее клермонских подопечных оценили жесткость мадам-тренер. Были те, которые добились некоторых успехов, но сегодня полагают, что Корин перегибала палку, как защитник Карим Джеллаби.

"Думаю, она не осознавала размеров той пропасти, которую создала между собой и игроками. Это ведь не наука. Успешные тренеры близки с коллективом, они его слышат. Она же исключила из тренерской работы все человеческое".