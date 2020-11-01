Лига 1. Лилль - Лион 1:1. Ткачей спасли Лопеш и везение

Центральный поединок тура определенно удался. Было все: и открытый футбол, и моменты, и голы, и длительная осада ворот.

Результат в чем-то несправедлив, ведь "Лилль" был лучше. "Ткачи" в первом тайме стремились отвечать своей атакой на каждую акцию "Догов", но им не хватало остроты. Исключение - выход Токо-Экамби на ворота, который уверенно отразил Меньян.

А уже в ответной атаке забил "Лилль": Йылмаз откатил мяч под удар Жонатану Бамба, и тот метров с 20-ти хлестко отправил мяч под штангу.

До перерыва "Доги" могли забить еще два мяча, но удар Йылмаза потащил Лопеш, а выстрел Бамба пришелся выше перекладины. Руди Гарсия - между прочим, культовая личность для "Лилля", - заметно нервничал у бровки. Его "Лион" был близок к 0:2.

А потом внезапно счет стал 1:1. Ужасный удар Ауара куда-то в сторону углового нашел грудь Челика, от которого мяч пулей влетел в ворота.

Удаление Марсело в начале второго тайма вновь поставило "Лион" на грань пропасти, но все оказалось проще. За оставшиеся 40 минут "Лилль" всего дважды остро пробил в створ. В позиционном нападении команда Кристофа Гальтье далеко не так опасна, как на пространстве. Навесов было много, прострелов, но сказать, что пахло голом, нельзя.

"Лион" же в меньшинстве вообще не переходил в нападение, что несколько разочаровало. Скоростные игроки у "Ткачей" есть, так почему же не попробовать? Не рисковый человек Руди Гарсия, вот и все.

После 9 туров его "Лион" делит 6-9 места с 14 очками в активе. От лидирующего "ПСЖ" его отделяют 7 баллов. Касательно "Лилля", то он второй с 19 очками. Команда Кристофа Гальтье остается единственной, которая еще не проигрывала в текущей Лиге 1.

9-й тур. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Лион" - 1:1

Голы: Бамба, 22 - Челик, 41 (автогол)

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте (Сумаоро, 45+2), Ботман, Рейнилдо - Араужо (Дэвид, 89), Андре, Ренату Санчеш, Бамба (Лихаджи, 89) - Иконе (Языджи, 67), Йылмаз

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Дьоманде, Корне - Лукас Пакета, Тиаго Мендес, Ауар (Бенламри, 52) - Кадевере, Депай (Дембеле, 74), Токо-Экамби (Бруно Гимараес, 74)

Предупреждения: Жозе Фонте, 28, Йылмаз, 41, Сумаоро, 89 - Марсело, 3, Токо-Экамби, 33

Удаление: Марсело, 50