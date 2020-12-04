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Официально: Ницца уволила Патрика Виейра с должности главного тренера
Легенда "Арсенала" покидает свой пост
Официальный сайт "Ниццы" сообщает, что француз Патрик Виейра покидает свою должность главного тренера команды. Сегодня руководство решило уволить специалиста. Исполняющим обязанности наставника назначен ассистент Виейра – Адриан Урси.
Фанаты не могли быть довольными выступлениями клуба в этом сезоне. В чемпионате Франции команда не входит в десятку первых команд (11 место), а в Лиге Европы "орлята" еще до вчерашнего поражения "Байеру" (2:3) потеряли все шансы выйти в плей-офф турнира.
Вчера перед матчем с немцами болельщики клуба выражали свое недовольство результатами своих фаворитов и требовали отставки Патрика Виейра, преграждая дорогу автобусу. Он возглавлял клуб с лета 2018-го.
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