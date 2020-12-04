Официально: Ницца уволила Патрика Виейра с должности главного тренера

Официальный сайт "Ниццы" сообщает, что француз Патрик Виейра покидает свою должность главного тренера команды. Сегодня руководство решило уволить специалиста. Исполняющим обязанности наставника назначен ассистент Виейра – Адриан Урси.

Фанаты не могли быть довольными выступлениями клуба в этом сезоне. В чемпионате Франции команда не входит в десятку первых команд (11 место), а в Лиге Европы "орлята" еще до вчерашнего поражения "Байеру" (2:3) потеряли все шансы выйти в плей-офф турнира.

Вчера перед матчем с немцами болельщики клуба выражали свое недовольство результатами своих фаворитов и требовали отставки Патрика Виейра, преграждая дорогу автобусу. Он возглавлял клуб с лета 2018-го.