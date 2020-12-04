  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: Ницца уволила Патрика Виейра с должности главного тренера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ницца уволила Патрика Виейра с должности главного тренера

Франция
(1 голосов)

Легенда "Арсенала" покидает свой пост

Официально: Ницца уволила Патрика Виейра с должности главного тренера
Новина українською

Официальный сайт "Ниццы" сообщает, что француз Патрик Виейра покидает свою должность главного тренера команды. Сегодня руководство решило уволить специалиста. Исполняющим обязанности наставника назначен ассистент Виейра – Адриан Урси.

Читайте такжеЛЕ. Ницца - Байер 2:3. Кажется, Патрик Виейра засиделся

Фанаты не могли быть довольными выступлениями клуба в этом сезоне. В чемпионате Франции команда не входит в десятку первых команд (11 место), а в Лиге Европы "орлята" еще до вчерашнего поражения "Байеру" (2:3) потеряли все шансы выйти в плей-офф турнира.

Вчера перед матчем с немцами болельщики клуба выражали свое недовольство результатами своих фаворитов и требовали отставки Патрика Виейра, преграждая дорогу автобусу. Он возглавлял клуб с лета 2018-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Патрик Виейра Ницца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nice

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lupezhov.5.177
04.12.2020 в 14:48
Любишь Секс. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй----- bit.do/xznakom
Ответить
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
04.12.2020 в 13:38
Дешевле тренера уволить, чем болельщикам не догодить.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...