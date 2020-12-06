Лига 1. Ланс эффективнее Ренна, ПСЖ проявил характер в Монпелье

Ужас, что происходит с "Ренном". В прошлом сезоне команда уверенно держалась среди фаворитов и заслуженно получила бронзу, но от той уверенности и тех результатов ничего не осталось.

Сегодня бретонцы намного больше владели мячом, но что толку? Реально голевых моментов у них не было. Вспомнить можно только мощные штрафные Буриго и Доку, да пару попыток от Флавьена Те. В остальном это была поразительно стерильная игра, в которой команда Жульена Стефана все силы растрачивала в подготовительной фазе и до чужой штрафной доходил пшик.

К слову, точно та же картина была и в предыдущих матчах против "Страсбура" (1:1), "Бордо" (0:1), да и на неделе с "Краснодаром" в ЛЧ тоже (0:1).

"Ланс" играл кардинально по-другому. Команда Франка Эса и не думала спорить за владение, зато организовала грамотный точковый прессинг и в 2-3 передачи доводила мяч до удара. Так и были забиты оба гола. И Калимуэндо, и Ганаго разобрались в своих эпизодах просто блестяще. Арно из непростого положения пальнул точно под штангу; Игнатиусу же удался не только удар, но и финт, убравший с пути защитника.

Честно говоря, новичков, подобных "Лансу", в Лиге 1 не было уже очень много лет. Кроваво-золотые прямо сейчас идут на 7-м месте с 21 очком. Для контекста, у лидирующего "ПСЖ" 25 баллов. "Ренн", у которого 19 очков, разместился одной строчкой ниже.

13-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Ланс" - 0:2

Голы: Калимуэндо, 28, Ганаго, 78

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва, Ньямси (Камавинга, 46), Трюффер (Мауасса, 46) - Буриго, Нзонзи, Леа Силики (Гбохо, 70) - Дель Кастильо (Доку, 46), Юну (Ньянг, 46), Те

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Айдара - Клосс (Мишлен, 78), Каюзак, Фофана, Силла - Какута (Маурисио, 71) - Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 72)

Предупреждения: Нзонзи, 87 - Гради, 20, Баде, 42, Каюзак, 42

Чудные дела происходят во Франции благодаря "коронавирусному" календарю. Уставший "ПСЖ" так слаб, что его совсем перестали бояться. Теперь в матчах чемпиона мы видим не избиения и погромы, а борьбу равных.

Сегодня "Монпелье" со старта не садился к собственным воротам, а стремился отвечать на атаки своими моментами. Правда, без травмированного Анди Делора команде Мишеля Тер-Закаряна сильно не хватало остроты. Стефи Мавидиди забил важный гол в конце первого тайма, со второй попытки замкнув грамотный прострел с фланга, но больше ничего не показал. Париж даже в очень странном составе выглядел острее.

Сегодня в старте команды Тухеля не оказалось ни Неймара, ни Мбаппе, ни Верратти. Чемпион вышел играть с пятью защитниками и тремя опорными - уникальный прецедент! Но Ди Мария тащил команду, как мог. Именно после его прострела Колен Дагба открыл счет в матче. Во втором тайме аргентинец сам мог забить 2-3 гола, но Омлин был на высоте.

В общем, интрига прожила почти до конца встречи, пока ее не убил Мойзе Кин. И как убил! Ну вылитый Батистута - силовой проход форварда "ПСЖ" с пушечным ударом живо напомнил великого аргентинца. Ну а гол Мбаппе в добавленное время - как 1001-е доказательство невероятного мастерства Ди Марии. От бога дирижер.

Благодаря ему, Кину и проявленному характеру "ПСЖ" укрепился на вершине таблицы - у него 28 очков. "Монпелье" же остался среди лидеров с 23 баллами, но уже завтра шанс его обойти будет у целой группы команд.

13-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "ПСЖ" - 1:3

Голы: Мавидиди, 41 - Дагба, 33, Кин, 77, Мбаппе, 90+1

"Монпелье": Омлин - Самбия, Педру Мендеш, Конгре, Ристич - Саванье, Ферри, Молле (Ойонго, 74) - Лаборд, Джун (Долли, 63), Мавидиди (Шкулетич, 74)

"ПСЖ": Навас - Дагба (Керер, 64), Пембеле, Дьялло, Курзава, Баккер (Данилу, 64) - Эррера (Паредес, 64), Гуйе (Руис-Атиль, 78), Рафинья - Кин (Мбаппе, 78), Ди Мария

Предупреждения: Саванье, 71 - Курзава, 13, Кин, 23, Дагба, 42