Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии

Форвард "ПСЖ" Неймар организовал масштабную вечеринку на родине.

Согласно информации O Globo, вечеринка в честь Нового года будет продолжаться 5 дней, а число гостей превысит отметку в 500 человек. Празднество пройдет в Рио-де-Жанейро.

Самый дорогой игрок в истории футбола надеялся сохранить вечеринку в тайне, введя запрет на использование гаджетов для всех гостей. Тем не менее, информация всё равно просочилась в прессу.

Отметим, что Бразилия входит в чисто наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. В настоящий момент на родине Неймара зарегистрировано более 190 тысяч летальных случаев в связи с COVID-19.