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Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии
Когда вся жизнь – сплошная вечеринка
Форвард "ПСЖ" Неймар организовал масштабную вечеринку на родине.
Согласно информации O Globo, вечеринка в честь Нового года будет продолжаться 5 дней, а число гостей превысит отметку в 500 человек. Празднество пройдет в Рио-де-Жанейро.
Самый дорогой игрок в истории футбола надеялся сохранить вечеринку в тайне, введя запрет на использование гаджетов для всех гостей. Тем не менее, информация всё равно просочилась в прессу.
Отметим, что Бразилия входит в чисто наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. В настоящий момент на родине Неймара зарегистрировано более 190 тысяч летальных случаев в связи с COVID-19.
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