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Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии

Франция
(1 голосов)

Когда вся жизнь – сплошная вечеринка

Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Неймар организовал масштабную вечеринку на родине.

Согласно информации O Globo, вечеринка в честь Нового года будет продолжаться 5 дней, а число гостей превысит отметку в 500 человек. Празднество пройдет в Рио-де-Жанейро.

Самый дорогой игрок в истории футбола надеялся сохранить вечеринку в тайне, введя запрет на использование гаджетов для всех гостей. Тем не менее, информация всё равно просочилась в прессу.

Отметим, что Бразилия входит в чисто наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. В настоящий момент на родине Неймара зарегистрировано более 190 тысяч летальных случаев в связи с COVID-19.

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В статье: Неймар ПСЖ
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
27.12.2020 в 10:54
Некоторые детей уличных кормят....... кто как......
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+2
0
Comment06 (Украина)
27.12.2020 в 10:25
И было у матери три сына- двое нормальных, а третий- футболист.
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+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
27.12.2020 в 09:45
У нас бы уже полиция склала 17 администратывных протоколив, на осиб шчо порушылы масочный режим!
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0
-2
Dardolis (Первомайск)
27.12.2020 в 10:27
Серьезно? У нас слишком часто мажоров наказывают?) Там с 500 чел...штук 100 миллионеров будет, а остальное их девки... Думаешь у нас партийные собрания для гуляния на меньше человек?)
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+2
0


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