  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Это его приоритет: Почеттино желает приобрести в Пари Сен-Жермен лидера атак Манчестер Сити
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это его приоритет: Почеттино желает приобрести в Пари Сен-Жермен лидера атак Манчестер Сити

Франция
(1 голосов)

Пеп не против?

Это его приоритет: Почеттино желает приобрести в Пари Сен-Жермен лидера атак Манчестер Сити
Новина українською

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может переехать в столицу Франции. Все дело в том, что новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино хочет видеть аргентинского исполнителя в своей команде.

Читайте такжеОбщие черты Лэмпарда и Шевченко, система Пепа и контрасты Зинченко. Челси – Сити. Аудиомнение #62

Футбольный агент Бруно Сатин сообщает, что трансфер должен состояться в летнее трансферное окно. По информации источника, приглашение соотечественника – главная цель наставника.

Отметим, что действующий трудовой договор Агуэро с "горожанами" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл в 5 матчах АПЛ, в течение всей кампании он испытывал проблемы с коленом. Напомним, Серхио защищает цвета "Сити" с 2011 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Маурисио Почеттино Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...