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Это его приоритет: Почеттино желает приобрести в Пари Сен-Жермен лидера атак Манчестер Сити
Пеп не против?
Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может переехать в столицу Франции. Все дело в том, что новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино хочет видеть аргентинского исполнителя в своей команде.
Футбольный агент Бруно Сатин сообщает, что трансфер должен состояться в летнее трансферное окно. По информации источника, приглашение соотечественника – главная цель наставника.
Отметим, что действующий трудовой договор Агуэро с "горожанами" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл в 5 матчах АПЛ, в течение всей кампании он испытывал проблемы с коленом. Напомним, Серхио защищает цвета "Сити" с 2011 года.
???? Selon Bruno Satin, la priorité de Pochettino serait de recruter Sergio Agüero en fin de saison #Mercato pic.twitter.com/JD3totyiap— Late Football Club (@LateFootClub) January 7, 2021
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