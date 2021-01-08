Это его приоритет: Почеттино желает приобрести в Пари Сен-Жермен лидера атак Манчестер Сити

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может переехать в столицу Франции. Все дело в том, что новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино хочет видеть аргентинского исполнителя в своей команде.

Футбольный агент Бруно Сатин сообщает, что трансфер должен состояться в летнее трансферное окно. По информации источника, приглашение соотечественника – главная цель наставника.

Отметим, что действующий трудовой договор Агуэро с "горожанами" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл в 5 матчах АПЛ, в течение всей кампании он испытывал проблемы с коленом. Напомним, Серхио защищает цвета "Сити" с 2011 года.