Лига 1. Ренн - Лион 2:2. Волшебник по имени Мемфис

Близок был "Лион" к первому с сентября поражению, но в решающие минуты Мемфис Депай опять показал, почему его так сильно хочет видеть у себя "Барселона".

"Ренн" очень хорошо подготовился к лидеру сезона. Бретонцы вышли на матч без центрального нападающего, выставив группу из шести очень подвижных полузащитников. Они и связали по рукам и ногам мозг "Лиона" - Уссема Ауара и Лукаса Пакета. Звездная парочка сегодня выдала лишь один пас под удар на двоих.

"Лион" больше контролировал мяч, но "Ренн" лучше использовал пространство, больше угрожал воротам. Гол экс-"Ткача" Мартена Террье был логичным - к тому времени хозяева уже провели пристрелку по воротам Антони Лопеша.

У аномально быстро выздоровевшего от коронавируса Карла Токо-Экамби был удобный шанс, чтобы выручить своих, но после гениального заброса Депая со штрафного камерунец попал в штангу.

На старте второй половины "Ренн" и подавно придавил - забрал мяч, активничал на флангах, высоко накрывал после потерь. Ярко себя показал вундеркинд Камавинга - он уже к 60-й минуте насобирал астрономические 8 отборов. Гол по такой игре был делом времени, и по итогу его забил Бенжамен Буриго - он со второй попытки пробил Лопеша после образцовой быстрой атаки.

И только Депай после этого не сдался. Голландец в решающие минуты начал больше тянуть одеяло на себя, обыгрывать, пробивать - и таки вытащил за волосы свою команду. Его гол мощным ударом из-под защитника окрылил команду, после чего Мемфис еще и выполнил сложнейший навес невесть откуда на голову Денайеру.

Браво, Депай! "Ренн" провел лучший матч за много месяцев, но и этого не хватило для победы. Благодаря перфомансу голландца "Лион" сохранил первое место - у него 40 очков. У "Ренна" - 33 и 4-я позиция.

19-й тур. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Лион" - 2:2

Голы: Гренье, 20, Буриго, 55 - Депай, 79, Денайер, 82

"Ренн": Сален - Траоре, Ньямси, Агер, Трюффер - Камавинга, Нзонзи, Гренье (Те, 77) - Доку, Террье (Руттер, 77), Буриго

"Лион": Лопеш - де Шильо (Дьоманде, 89), Марсело, Денайер, Корне - Лукас Пакета (Какре, 67), Тиаго Мендес, Ауар - Кадевере (Шерки, 67), Депай, Токо-Экамби

Предупреждения: Буриго, 87 - Ауар, 14, Лукас Пакета, 54