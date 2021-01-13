ПСЖ бьет Марсель и берет восьмой кряду Суперкубок Франции

Восьмой кряду Суперкубок - обыденность для Парижа, а вот для Маурисио Почеттино это первый трофей в тренерской карьере. Он точно запомнит дождливый вечер в Лансе навсегда.

При этом качество игры "ПСЖ" сегодня отнюдь не впечатлило. Встреча проходила в невысоком темпе, "Марсель" уверенно держал оборону и создавать угрозу у Парижа получалось фрагментарно. Структура нападения, предложенная Почеттино, явно не подходит Мбаппе, который снова задвинут далеко на фланге и, соответственно, реже угрожает воротам.

Сегодня у него можно вспомнить только гол из офсайда - эффектно, да, но этого мало для такого мастера.

В результате центральной фигурой в атаке "ПСЖ" стал Мауро Икарди. На старте встречи он мог забить после навеса со штрафного, но мяч чуть-чуть разминулся со штангой.

Потом Мауро еще раз забил из вне игры, а в концовке первого тайма поджал южан основательно. Победный гол аргентинец забил головой после дальнего, но очень точного навеса от Анхеля Ди Марии. Мог Икарди и удваивать преимущество, но его удар из пределов штрафной пришелся в перекладину.

У "Марселя" в первом тайме запомнился только выстрел Бубакара Камара с центра поля - Кейлор Навас успел вернуться и поймал мяч. По такой игре казалось, что во втором тайме нас ждет разгром, однако установка Почеттино была прямо противоположной. "ПСЖ" внезапно прижался к своим воротам, отдал сопернику мяч и принялся ждать свистка. Представляете такое при Тухеле?

Будь "Марсель" хоть капельку живее, он бы непременно забил такому пассивному сопернику, но провансальцы в кризисе, и все, на что их хватило - это парочка красиво разыгранных, но безударных комбинаций. Всякий раз Радоньичу, Товену и Пайету не хватало доли секунды, чтобы пробить.

Как результат, Икарди в концовке еще и пенальти заработал для Неймара, тот его реализовал - и на этом игра закончилась. Гол Пайета опоздал минут на десять и уже ничего поменять не смог, разве что потешил самолюбие южан. И еще он позволит завтра с утра марсельской прессе выйти с заголовками, миол, проиграли "с боем", имели шансы на успех. Но мы-то знаем, что это не так.

Ланс. "Феликс Боллар"

"ПСЖ" - "Марсель" - 2:1

Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 (с пенальти) - Пайет, 89

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Дьялло, Курзава (Кимпембе, 65) - Эррера (Сарабия, 90), Паредес (Данилу Перейра, 88) - Ди Мария (Неймар, 65), Верратти, Мбаппе - Икарди (Кин, 88)

"Марсель": Манданда (Пеле, 46) - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 65) - Товен, Гуйе (Сансон, 56), Камара, Ронжье, Радоньич (Бенедетто, 56) - Пайет

Предупреждения: Мбаппе, 90+3 - Радоньич, 17, Нагатомо, 26, Лирола, 72, Гонсалес, 77