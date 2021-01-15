Лига 1. Монпелье - Монако 2:3. В сантиметрах от камбэка

За такие матчи команды хочется благодарить - уж очень ярко все было разыграно. И сценарий, и исполнение на твердую пятерку.

"Монако" провел первый час игры так, словно на дворе 2017 год, и монегаски мчатся к чемпионству. Все получалось у команды Ковача - она эффектно атаковала, забивала, останавливала любые попытки хозяев еще в средней зоне. Это был футбол топ-качества.

Первый гол "Монако" - результат великолепного стандарта. Бен-Йеддер в падении пробил в перекладину, от которой мяч отскочил на Фолланда и тот вогнал его в сетку. Второй гол Виссам забил уже сам - эффектно подрезал мяч головой после флангового навеса. Защитников "Монпелье" на поле словно и не было. Да и не только защитников.

Когда в середине второго тайма Бен-Йеддер и Фолланд разыграли стеночку, заработали пенальти и Виссам его реализовал, казалось, что матч пора заканчивать, однако на деле все только начиналось.

Спурт "Паладинов" начался с гола 18-летнего Вахи - он проводил только второй матч за "Монпелье" и даже толком не понимал, как ему отпраздновать свой успех, но это не помешало юниору четко пробить с лету по диагонали.

Проходит еще пять минут - и Делор замыкает прострел Молле с фланга. Вечер для "Монако" окончательно перестал быть томным, команда занервничала и вскоре Делор едва не сравнял счет красивым навесным ударом, но Лекомт кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины. А уже в ответной атаке Александр Головин почти забил в ответ, но мяч с линии ворот вынес Жордан Ферри.

Возможно, "Монпелье" заслужил ничью своим характером и старанием, а может "Монако" наиграл на победу - решайте сами. Мы же лишь констатируем - игра на встречных курсах в концовке была чудо как хороша.

В таблице благодаря победе "Монако" укрепился на 4-м месте - теперь у него 36 очков. У "Монпелье" 28 баллов и 8-я позиция.

20-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Монако" - 2:3

Голы: Вахи, 64, Делор, 69 - Фолланд, 24, Бен-Йеддер, 35, 61 (с пенальти)

"Монпелье": Омлин - Самбия, Конгре, Педру Мендеш, Козза, Ристич (Вахи, 54) - Ле Таллек (Саванье, 54), Ферри (Шотар, 83), Молле - Лаборд (Мавидиди, 82), Делор

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Мацима, 90+1) - Фофана, Чуамени - Агилар (Балло Туре, 80), Фолланд (Дисаси, 90+1), Диоп (Головин, 70) - Бен-Йеддер (Йоветич, 80)

Предупреждения: Шотар, 83, Саванье, 90 - Фофана, 17, Агилар, 59, Марипан, 88