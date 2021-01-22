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Соболь лишился партнера: Монако приобрел лучшего бомбардира Брюгге

Франция
(1 голосов)

За небольшие деньги

Соболь лишился партнера: Монако приобрел лучшего бомбардира Брюгге
Новина українською

Пресс-служба "Монако" объявила о трансфере полузащитника "Брюгге" Крепина Диатта. Сообщается, что монегаски подписали трудовой договор с 21-летним исполнителем национальной сборной Сенегала до июня 2025 года. По информации СМИ, "Монако" заплатил за Диатта всего 16 миллионов евро. Футболист отметил:

"Я очень рад присоединиться к "Монако" и иметь возможность добиваться прогресса в амбициозном клубе Лиги 1, историю "Монако" все отлично знают".

Отметим, что Крепин – лучший бомбардир "Брюгге", в 19 матчах текущего розыгрыша чемпионата Бельгии он забил 9 голов и оформил 2 результативных передачи.

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В статье: Брюгге Монако Монако (Франция) Крепен Диатта
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Источник:
Monaco

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