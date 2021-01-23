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Юбилейная игра Неймара и дубль Мбаппе. ПСЖ – Монпелье 4:0. Обзор матча
Чемпионы вырвались в единоличные лидеры
"Пари Сен-Жермен" легко одолел "Монпелье" (4:0) в матче 21-го тура Лиги 1.
Исход игры решило раннее удаление Йонаса Омлина в составе гостей. После этого ПСЖ без проблем забил четыре мяча и довёл игру до закономерного разгрома. Эта игра стала 100-й для Неймара в составе "Пари Сен-Жермен", а его партнёр по атаке благодаря вчерашнему дублю вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата (14 голов).
ПСЖ вышел в лидера Лиги 1, имея в своём активе 45 очков. "Лилль" может сравняться с парижанами, если выиграет свою игру с "Ренном".
"ПСЖ" - "Монпелье" - 4:0
Голы: Мбаппе, 34, 63, Неймар, 60, Икарди, 61
"ПСЖ": Навас (Рико, 46) - Флоренци, Маркиньос (Керер, 52), Дьялло, Курзава (Баккер, 76) - Верратти, Паредес (Данилу, 76) - Ди Мария, Мбаппе, Неймар - Икарди (Сарабия, 82)
"Монпелье": Омлин - Суке, Педру Мендеш, Илтон, Конгре (Козза, 68) - Самбия, Ле Таллек (Мавидиди, 68), Саванье, Ристич (Берто, 21) - Молле (Шотар, 35) - Лаборд (Вахи, 68)
Предупреждения: Неймар, 76, Верратти, 82 - Педру Мендеш, 45+1
Удаление: Омлин, 19
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