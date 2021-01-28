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Барселона договорилась об уходе провалившегося французского защитника

Франция
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Жан-Клэр Тодибо уедет на Лазурный берег

Барселона договорилась об уходе провалившегося французского защитника
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Центральный защитник Жан-Клэр Тодибо продолжит карьеру в "Ницце". Все детали сделки с "Барселоной" улажены, сообщает Nice Matine.

Пока неизвестно, будет это аренда или полноценный трансфер. Скорее всего, первое, поскольку "Орлята", как и остальные французские клубы испытывают колоссальные финансовые трудности из-за отсутствия актуального ТВ-контракта.

21-летний Тодибо принадлежит "Барсе" с января 2019-го. С тех пор он побывал в арендах в "Шальке" и "Бенфике", но везде провалился. Более того, тренер лиссабонцев Жорже Жезуш не дал французу ни минуты в чемпионате, заявив, что тот "не понимает азов игры".

Ранее сообщалось, что услугами Тодибо интересуется "Лацио".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ницца Барселона Жан-Клер Тодибо
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Источник:
GFFN

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