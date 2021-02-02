  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Никакой Барселоны. Неймар согласовал четырехлетний контракт с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никакой Барселоны. Неймар согласовал четырехлетний контракт с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Объявить должны в ближайшее время

Никакой Барселоны. Неймар согласовал четырехлетний контракт с ПСЖ
UA-Футбол
Новина українською

Лидер "ПСЖ" Неймар останется в команде. По данным RMC Sport, бразилец согласовал новый контракт с парижанами.

Читайте такжеНеймар: Я хочу остаться в ПСЖ. Также хочу, чтобы Мбаппе остался

Источник передает, что новая сделка будет расчитана на четыре сезона до 2026-го года. Прошлый контракт был действителен до 2022-го. О продлении соглашения должны объявить уже на этой неделе.

Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017-го, став самим дорогим футболистом в истории футбола. За его переход выложили 222 миллиона евро.

С того время он отыграл 101 матч, забил 83 гола и отдал 46 голевых передач. Вместе с парижанами успел завоевать десять трофеев и сыграть в финале Лиги Чемпионов.

Отметим, что в 2022-м году истекает контракт другой звезды "ПСЖ" - Килиана Мбаппе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Кот2021 (Николаев)
02.02.2021 в 19:43
Это успокаивающая новость - он им бОльше нужен, чем нам
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
02.02.2021 в 19:34
Перефразовуючи фразу: "Не до жиру, бути б живу" можна сказати, що Барсі зараз не до Неймара, їм би Мессі втримати...
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.02.2021 в 19:43
Мессі для Барси зараз - це шлях в нікуди
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
02.02.2021 в 19:33
Ну это и понятно. Барса его контракт ни в жисть не потянет...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...