Никакой Барселоны. Неймар согласовал четырехлетний контракт с ПСЖ

Лидер "ПСЖ" Неймар останется в команде. По данным RMC Sport, бразилец согласовал новый контракт с парижанами.

Источник передает, что новая сделка будет расчитана на четыре сезона до 2026-го года. Прошлый контракт был действителен до 2022-го. О продлении соглашения должны объявить уже на этой неделе.

Neymar muito perto de renovar com o PSG. Passos já foram dados e acerto está bem encaminhado.



Poderia ser oficial (ainda que o PSG ou o jogador não anunciem, por estratégia), essa semana. @TNTSportsBR https://t.co/P4QuUJT4Zr — Marcelo Bechler (@marcelobechler) February 2, 2021

Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017-го, став самим дорогим футболистом в истории футбола. За его переход выложили 222 миллиона евро.

С того время он отыграл 101 матч, забил 83 гола и отдал 46 голевых передач. Вместе с парижанами успел завоевать десять трофеев и сыграть в финале Лиги Чемпионов.

Отметим, что в 2022-м году истекает контракт другой звезды "ПСЖ" - Килиана Мбаппе.